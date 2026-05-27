ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Мадяра заговорили про умову для зустрічі з Зеленським

17:43 27.05.2026 Ср
1 хв
З чим канцелярія угорського прем'єра пов'язує зустріч лідерів?
aimg Валерія Абабіна
У Мадяра заговорили про умову для зустрічі з Зеленським Фото: Прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Дату зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським досі не призначено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

Читайте також: В Угорщині скасували рішення Орбана про вихід країни з МКС

Як заявили речники угорського уряду, можливість для особистих переговорів з'явиться, якщо Україна виконає вимоги, які висунув угорський уряд, зокрема "дасть угорцям, які проживають в Україні, можливість реалізувати належні їм права".

Наразі між сторонами тривають технічні консультації. У разі прогресу на цьому рівні може відбутися зустріч вищого рівня, зазначили в уряді Угорщини.

За даними медіа, згідно з планами, це може відбутися в Берегове, Закарпаття.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 травня Україна та Угорщина дали старт двостороннім консультаціям на експертному рівні. Сторони зосередилися на питаннях добросусідських відносин, захисту прав нацменшин та просування України на шляху до членства в ЄС.

Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що зустріч Зеленського з Мадяром відбудеться у місці й час, які узгодять дипломатичні канали. За його словами, переговорні команди вже сформовано з обох боків, а перший раунд консультацій тривав понад шість годин і завершився прогресом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО
Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть