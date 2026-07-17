Новий удар по Ту-95 після "Павутини": як це б'є по можливості РФ атакувати Україну

Сили безпеки України знищили черговий стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі. Літак застосовувався для ракетних ударів по українських містах. Відстань від державного кордону до літака росіян – близько 800 кілометрів.

Скільки у росіян залишилось Ту-95?

"За даними що Military Balance, на початок 2022 року у росіян було близько 60 літаків Ту-95МС, але це "за бухгалтерію" Міжнародного інституту стратегічних досліджень, який готує щорічний звіт. Самі росіяни казали тоді, що у них десь є 47 літаків", - зазначив Криволап.

Під час перших потужних ракетних атак по Україні на стику 2022 та 2023 років росіяни найбільше використовували 20 літаків стратегічної авіації.

Згадуючи на те, що зазвичай при нормальних умовах 80% знаходиться "на крилі", а інші – на регламентних роботах, то можна припустити, що парк літаючих Ту-95 не перевищує 28 літаків. Після операції "Павутина" було щонайменше вражено від 6 до 8 літаків. Цікаво, що після операції СБУ росіяни жодного разу не використовували більше 18 бортів.

Ту-95 швидко зношуються

За словами авіаційного експерта, зараз, скоріш за все, росіяни постійно використовують не більше 12 Ту-95. За низкою факторів помітно, що ресурс цих літаків суттєво зменшується.

Так, спочатку бомбардувальник був розрахований на 8 крилатих ракет, але більше 4 ракет з одного літака вони давно вже не використовують. Тому що для ресурса крила це вже перевантаження, вони не були розраховані на такі дії.

Росіяни не здатні поповнювати парк "стратегів"

Як пояснив Костянтин Криволап, росіяни наразі не здатні поповнювати парк Ту-95. Останній випущений бомбардувальник такої моделі зібрали на початку 90-х, а нібито нові Ту-160 вони роблять зі старих бортів, які просто глибоко модернізують.

За останніми даними, на модернізацію одного Ту-160, росіянам потрібно не менше чотирьох років.