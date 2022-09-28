Чи застосує Путін ядерну зброю проти України: оцінка РНБО

Президент Росії Володимир Путін точно не застосує проти України стратегічну ядерну збру. У разі використання тактичної зброї РФ опиниться в ізоляції від цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова " Настоящему времени ".

"Стратегічну ядерну зброю Путін точно використовувати не буде. Навіть якщо він використовує тактичну ядерну зброю, це буде кінець Російської Федерації", - сказав він.

Данілов зазначив, що у разі застосування тактичної зброї одразу розпочнеться ізоляція країни-агресора від цивілізованого світу. За його словами, буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, зокрема й Китай.

Зазначимо, що апарат РНБО розробив детальну інструкцію для українців у разі застосування РФ тактичної ядерної зброї. Її оприлюднять найближчими днями.

За даними західних ЗМІ, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо Путін завдасть ядерного удару по Україні.

У США заявили, що загроза ядерного удару з боку РФ найвища з 24 лютого, але все ще малоймовірна. У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати РФ у разі ядерного удару.

Як повідомлялося раніше, президент РФ у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

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