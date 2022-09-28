ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи застосує Путін ядерну зброю проти України: оцінка РНБО

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 21:28
Чи застосує Путін ядерну зброю проти України: оцінка РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Росії Володимир Путін точно не застосує проти України стратегічну ядерну збру. У разі використання тактичної зброї РФ опиниться в ізоляції від цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Настоящему времени".

"Стратегічну ядерну зброю Путін точно використовувати не буде. Навіть якщо він використовує тактичну ядерну зброю, це буде кінець Російської Федерації", - сказав він.

Данілов зазначив, що у разі застосування тактичної зброї одразу розпочнеться ізоляція країни-агресора від цивілізованого світу. За його словами, буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, зокрема й Китай.

Зазначимо, що апарат РНБО розробив детальну інструкцію для українців у разі застосування РФ тактичної ядерної зброї. Її оприлюднять найближчими днями.

За даними західних ЗМІ, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо Путін завдасть ядерного удару по Україні.

У США заявили, що загроза ядерного удару з боку РФ найвища з 24 лютого, але все ще малоймовірна. У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати РФ у разі ядерного удару.

Як повідомлялося раніше, президент РФ у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов Володимир Путін Ядерна зброя
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана