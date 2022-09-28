Загроза ядерного удару з боку Росії найвища з 24 лютого, але все ще малоймовірна, - CNN
У США вважають, що ймовірність застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї у війні проти Україні є найвищою з початку повномасштабної агресії РФ. Проте такий варіант все ще залишається малоймовірним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з багатьма джерелами видання, загроза застосування тактичної ядерної зброї, безумовно, підвищилась. При цьому зазначається, що загальна оцінка ситуації не змінилася і наразі немає жодних ознак того, що Росія планує використати ядерну зброю найближчим часом.
Кілька чиновників з питань оборони США, які також заявили, що не бачать ознак того, що РФ переміщує ядерну зброю, заявили, що вони вірять у можливість США виявити рух навіть невеликих тактичних боєголовок.
Також зазначається, що загальне оцінка уряду США в тому, що загроза є більшою, ніж раніше, ґрунтується насамперед на риториці Путіна та аналізі його мислення на тлі втрат Росії в Україні, а не на будь-яких твердих даних про те, що РФ серйозніше зважує ядерний варіант.
Зазначимо, що США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.
У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати Росія у разі ядерного удару.
Окрім того, за даними західних ЗМІ, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо російський президент завдасть ядерного удару по Україні.
Як відомо, президент РФ Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".
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