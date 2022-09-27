Оприлюднять днями. РНБО розробила інструкцію щодо застосування РФ ядерної зброї

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, станеться), це не означає, що ми не захищатимемо свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово підтверджено", - зазначив секретар РНБО.

Данілов також наголосив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

Раніше повідомлялося, що зараз США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на тлі нових загроз президента РФ Володимира Путіна.

Також нагадаємо, що раніше Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява нібито "не є блефом".

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