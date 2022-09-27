ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оприлюднять днями. РНБО розробила інструкцію щодо застосування РФ ядерної зброї

Новость на русском →
Київ, Вівторок 27 вересня 2022 19:52
Оприлюднять днями. РНБО розробила інструкцію щодо застосування РФ ядерної зброї Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Апарат РНБО розробив детальну інструкцію для українців у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

Данілов також наголосив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, станеться), це не означає, що ми не захищатимемо свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово підтверджено", - зазначив секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що зараз США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на тлі нових загроз президента РФ Володимира Путіна.

Також нагадаємо, що раніше Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява нібито "не є блефом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Вторгнення Росії до України Ядерна зброя
NEWS
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни