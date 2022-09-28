Применит ли Путин ядерное оружие против Украины: оценка СНБО
Президент России Владимир Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие. В случае использования тактического оружия РФ окажется в изоляции от цивилизованного мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Настоящему времени".
"Стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации", - сказал он.
Данилов отметил, что в случае применения тактического оружие сразу же начнется изоляция страны-агрессора от цивилизованного мира. По его словами, будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и Китай.
Отметим, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для украинцев на случай применения РФ тактического ядерного оружия. Ее обнародуют в ближайшие дни.
По данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Путин нанесет ядерный удар по Украине.
В США заявили, что угроза ядерного удара со стороны РФ наивысшая с 24 февраля, но все еще маловероятна. В Штатах также рассказали, какое оружие может применить РФ в случае ядерного удара.
Как сообщалось ранее, президент РФ в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.