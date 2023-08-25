Чи залишаться "вагнерівців" у Білорусі після ймовірної смерті Пригожина: відповідь ДПСУ

Він зазначив, що ДПСУ продовжує відстежувати, чи залишаться "вагнерівці" на території Білорусі чи ні.

"Особливо після того, як начебто лідер ПВК "Вагнера" загинув. Бо після цієї події їхнє подальше перебування в Білорусі під великим питанням", - сказав речник.

Демченко зазначив, що варіант того, що найманці будуть вимушені виїхати з Білорусі на територію РФ не виключається. За його словами, це пов'язано з фінансуванням та тими домовленостями, за якими вони перебували в Білорусі.

"Але зазначу, як і раніше та кількість найманців, яка є на території РБ, не становить значної загрози Україні", - додав він.

Ймовірна смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Пригожин.

Офіційно його смерть поки не підтвердили, проте американська розвідка вважає, що Пригожин загинув.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

"Вагнерівці" в Білорусі

Моніторингова група "Білорускі Гаюн" поки не фіксує виведення бойовиків "Вагнера" з Білорусі. Але супутникові знімки підтверджують, що з початку серпня табір "вагнерівців" у Білорусі почали демонтувати.

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