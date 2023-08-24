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У Білорусі демонтують табір "вагнерівців": супутникові знімки

Осиповичі, Четвер 24 серпня 2023 16:50
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У Білорусі демонтують табір "вагнерівців": супутникові знімки Фото: у Білорусі демонтують табір "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі демонтують табір, де розташовуються бойовики ПВК "Вагнера". Вже знесли більше сотні наметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання отримало супутникові знімки Planet Labs. На них помітно, що наметове містечко у селі Цель під Осиповичами почали демонтувати. Роботи тривають приблизно з 1 серпня.

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У Білорусі демонтують табір &quot;вагнерівців&quot;: супутникові знімки

Станом на 23 серпня з 273 наметів у Білорусі встигли розібрати близько 101. За даними видання, у кожному наметі може розміщуватися близько 20 бійців. Таким чином покинути Білорусь може щонайменше 2020 "вагнерівців" із 5000, які зараз перебувають там.

Натисніть на зображення, щоб побачити детальніше

У Білорусі демонтують табір &quot;вагнерівців&quot;: супутникові знімки

Залишається невідомим, куди можуть перемістити намети бойовиків "Вагнера". Але супутникові знімки не фіксують монтаж подібних таборів на території інших білоруських полігонів чи військових частин.

У російських Telegram-каналах пишуть, що частину "вагнерівців" можуть повернуть у Росії та відправлять у тривалі відпустки. Інші пабліки, пов'язані з ПВК, повідомляють, що частину найманців почали перекидати до Африки.

При цьому моніторингова група "Білорускі Гаюн" поки не фіксує виведення бойовиків "Вагнера" з Білорусі.

Пригожин загинув?

Ввечері 23 серпня на території Тверської області РФ розбився літак, на борту якого попередньо були 10 осіб. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом, а Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та керівництво ПВК.

Офіційно загибель Пригожина у Москві досі не підтвердили. При цьому у Росії озвучують версію про знищення літака засобами ППО, а також про підрив.

Більше про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Білорусь ПВК Вагнера Євген Пригожин Вагнерівці
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