Чи закриється McDonald’s у Дніпрі та Чернігові: що каже компанія і звідки чутки

В мережі пишуть можливе "закриття" McDonald’s у Дніпрі та Чернігові

Сьогодні соціальними мережами масово поширилося повідомлення про те, що McDonald’s буцімто розглядає варіант закриття закладів у зонах підвищеного ризику. Дану інформацію оприлюднило видання "Ненька. Інфо".

"За інформацією наших джерел, компанія McDonald’s може закрити свої заклади в Дніпрі та Чернігові, про що були попереджені менеджери на місцях", - написало видання.

Що кажуть на це у компанії McDonald’s

РБК-Україна звернулося із запитом до компанії, аби дізнатися, чи насправді мережа готується до закриття закладів у Дніпрі та Чернігові. У відповідь пресслужба McDonald’s в Україні спростувала поширену в мережі інформацію.

"Новини, які зараз ширяться в мережі про можливе закриття ресторанів "МакДональдз" у Дніпрі та Чернігові, не відповідають дійсності", - сказали РБК-Україна у пресслужбі компанії.

Там нагадали, що наразі в Україні працює 112 зі 127 ресторанів McDonald’s. При цьому 15 закладів (у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах) залишаються закритими з міркувань безпеки.

"Однак ми не маємо намірів закривати заклади в інших регіонах", - акцентувала пресслужба McDonald’s в Україні.