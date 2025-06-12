Закроется ли McDonald's в Днепре и Чернигове: что говорит компания и откуда слухи

В сети пишут о возможном "закрытии" McDonald's в Днепре и Чернигове

Сегодня социальными сетями массово распространилось сообщение о том, что McDonald's якобы рассматривает вариант закрытия заведений в зонах повышенного риска. Данную информацию обнародовало издание "Ненька. Инфо".

"По информации наших источников, компания McDonald's может закрыть свои заведения в Днепре и Чернигове, о чем были предупреждены менеджеры на местах", - написало издание.

Что говорят на это в компании McDonald's

РБК-Украина обратилось с запросом в компанию, чтобы узнать, действительно ли сеть готовится к закрытию заведений в Днепре и Чернигове. В ответ пресс-служба McDonald's в Украине опровергла распространенную в сети информацию.

"Новости, которые сейчас распространяются в сети о возможном закрытии ресторанов "МакДональдз" в Днепре и Чернигове, не соответствуют действительности", - сказали РБК-Украина в пресс-службе компании.

Там напомнили, что сейчас в Украине работает 112 из 127 ресторанов McDonald's. При этом 15 заведений (в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах) остаются закрытыми по соображениям безопасности.

"Однако мы не намерены закрывать заведения в других регионах",- акцентировала пресс-служба McDonald's в Украине.