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Чи загрожує витік даних Пентагону стратегії України: відповідь Резнікова

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Барселона, Неділя 16 квітня 2023 13:13
Чи загрожує витік даних Пентагону стратегії України: відповідь Резнікова Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Витік даних Пентагону навряд чи вплине на стратегію України щодо контрнаступу. Головне мета цього "зливу" документів підірвати довіру між союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю іспанській газеті La Razon.

Глава Міноборони назвав опубліковані у мережі документи "сумішшю правди і брехні".

"Не знаю, хто це зробив, але це вигідно Росії. Основна мета операції – підірвати довіру між союзниками. Вони використовують, наприклад, фальшиві дані про втрати та натякають, що Вашингтон не довіряє нашим контрнаступальним можливостям", - наголосив міністр.

Резніков спростував інформацію про перебування військ НАТО в Україні. Він пояснив, що в Україні можуть перебувати військові аташе країн альянсу. Проте вони знаходяться у своїх посольствах у Києві, а не на полі бою.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявив, що злиті у мережі дані США про українську армію вже не актуальні.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що "злиті документи" не вплинуть на плани ЗСУ, оскільки військові мають багато варіантів дії, а рішення про контрнаступ ухвалюють в останній момент.

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