Угрожает ли утечка данных Пентагона стратегии Украины: ответ Резникова

Утечка данных Пентагона вряд ли повлияет на стратегию Украины по контрнаступлению. Главная цель этого "слива" документов подорвать доверие между союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью испанской газете La Razon .

Глава Минобороны назвал опубликованные в сети документы "смесью правды и лжи".

"Не знаю, кто это сделал, но это выгодно России. Основная цель операции - подорвать доверие между союзниками. Они используют, например, фальшивые данные о потерях и намекают, что Вашингтон не доверяет нашим контрнаступательным возможностям", - подчеркнул министр.

Резников опроверг информацию о пребывании войск НАТО в Украине. Он пояснил, что в Украине могут находиться военные атташе стран альянса. Однако они находятся в своих посольствах в Киеве, а не на поле боя.

Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что слитые в сети данные США об украинской армии уже не актуальны.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что "слитые документы" не повлияют на планы ВСУ, поскольку у военных много вариантов действий, а решение о контрнаступлении принимается в последний момент.

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