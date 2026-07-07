Чи впливає земельний пай на субсидію: у ПФУ дали чітку відповідь

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Дохід від земельного паю враховується при призначенні субсидії .

. Пенсійний фонд отримує інформацію автоматично .

. Сам по собі земельний пай не позбавляє права на субсидію.

У Пенсійному фонді пояснили, що під час призначення житлової субсидії враховується дохід, який домогосподарство отримує від земельного паю.

Саме цей дохід може вплинути на розмір державної допомоги.

Якщо земельний пай перебуває в оренді, а орендна плата виплачується в натуральній формі, орендар зобов'язаний подати до податкової звіт із зазначенням грошового еквівалента такої виплати.

Дані про отриманий власником паю дохід Пенсійний фонд отримує автоматично.

Це відбувається в межах електронного обміну інформацією з Державною податковою службою.

"Якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії", - наголосили у ПФУ.