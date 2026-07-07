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Чи впливає земельний пай на субсидію: у ПФУ дали чітку відповідь

16:15 07.07.2026 Вт
2 хв
Є кілька важливих нюансів
aimg Юлія Капітонова
Фото: У ПФУ пояснили всі важливі моменти (Getty Images)

Багато українців хвилюються, чи впливає земельний пай на призначення житлової субсидії. У Пенсійному фонді дали чітке роз'яснення, коли дохід від паю враховують, а коли - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ПФУ.

Головне:

  • Дохід від земельного паю враховується при призначенні субсидії.
  • Пенсійний фонд отримує інформацію автоматично.
  • Сам по собі земельний пай не позбавляє права на субсидію.

У Пенсійному фонді пояснили, що під час призначення житлової субсидії враховується дохід, який домогосподарство отримує від земельного паю.

Саме цей дохід може вплинути на розмір державної допомоги.

Якщо земельний пай перебуває в оренді, а орендна плата виплачується в натуральній формі, орендар зобов'язаний подати до податкової звіт із зазначенням грошового еквівалента такої виплати.

Дані про отриманий власником паю дохід Пенсійний фонд отримує автоматично.

Це відбувається в межах електронного обміну інформацією з Державною податковою службою.

"Якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії", - наголосили у ПФУ.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як просто та швидко оформити субсидію, не виходячи з дому.

Також ми попереджали, що не всім субсидію призначать автоматично - деяким громадянам треба звернутися до ПФУ.

Окрім того, стало відомо, як зміна тарифів на воду вплине на субсидію.

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