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Влияет ли земельный пай на субсидию: в ПФУ дали четкий ответ

16:15 07.07.2026 Вт
2 мин
Есть несколько важных нюансов
aimg Юлия Капитонова
Фото: В ПФУ объяснили все важные моменты (Getty Images)

Много украинцев переживают, влияет ли земельный пай на назначение жилищной субсидии. В Пенсионном фонде дали четкое разъяснение, когда доход от пая учитывают, а когда - нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ПФУ.

Главное:

  • Доход от земельного пая учитывается при назначении субсидии.
  • Пенсионный фонд получает информацию автоматически.
  • Сам по себе земельный пай не лишает права на субсидию.

В Пенсионном фонде объяснили, что при назначении жилищной субсидии учитывается доход, который получает домохозяйство от земельного пая.

Именно этот доход может повлиять на размер государственной помощи.

Если земельный пай находится в аренде, а арендная плата выплачивается в натуральной форме, арендатор обязан предоставить в налоговый отчет с указанием денежного эквивалента такой выплаты.

Данные о доходе, который получает владелец пая, поступают в Пенсионный фонд автоматически.

Это происходит внутри электронного обмена информацией с Государственной налоговой службой.

"Если земельный пай не приносит домохозяйству доход, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии", - подчеркнули в ПФУ.

Ранее РБК-Украина объясняло, как просто и быстро оформить субсидию, не выходя из дома.

Также мы предупреждали, что не всем субсидию назначат автоматически - некоторым гражданам нужно обратиться в ПФУ.

Кроме того, стало известно, как изменение тарифов на воду повлияет на субсидию.

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