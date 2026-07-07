Влияет ли земельный пай на субсидию: в ПФУ дали четкий ответ

Много украинцев переживают, влияет ли земельный пай на назначение жилищной субсидии. В Пенсионном фонде дали четкое разъяснение, когда доход от пая учитывают, а когда - нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ПФУ.
Главное:
В Пенсионном фонде объяснили, что при назначении жилищной субсидии учитывается доход, который получает домохозяйство от земельного пая.
Именно этот доход может повлиять на размер государственной помощи.
Если земельный пай находится в аренде, а арендная плата выплачивается в натуральной форме, арендатор обязан предоставить в налоговый отчет с указанием денежного эквивалента такой выплаты.
Данные о доходе, который получает владелец пая, поступают в Пенсионный фонд автоматически.
Это происходит внутри электронного обмена информацией с Государственной налоговой службой.
"Если земельный пай не приносит домохозяйству доход, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии", - подчеркнули в ПФУ.
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