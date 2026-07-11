Чи впливає робота пенсіонера-ВПО на виплату допомоги на проживання

За яких умов допомогу продовжують автоматично

Допомога на проживання ВПО призначається відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 20 березня 2022 року № 332.

Отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, виплату автоматично продовжують ще на шість місяців без подання додаткової заяви.

У 2026 році граничний розмір такої пенсії становить 10 380 гривень.

Чи впливає працевлаштування на виплату

У Пенсійному фонді наголосили, що факт працевлаштування пенсіонера та дохід у вигляді заробітної плати не впливають на автоматичне продовження виплати.

Отже, якщо пенсіонер отримує пенсію в межах 10 380 гривень, допомогу на проживання ВПО продовжать автоматично на наступний шестимісячний період незалежно від того, чи працює ця особа.