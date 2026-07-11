Чи впливає робота пенсіонера-ВПО на виплату допомоги на проживання

У Пенсійному фонді пояснили, чи продовжується автоматично виплата допомоги на проживання ВПО для одиноких пенсіонерів, які працюють та отримують пенсію за віком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №332.
Допомога на проживання ВПО призначається відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 20 березня 2022 року № 332.
Отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, виплату автоматично продовжують ще на шість місяців без подання додаткової заяви.
У 2026 році граничний розмір такої пенсії становить 10 380 гривень.
У Пенсійному фонді наголосили, що факт працевлаштування пенсіонера та дохід у вигляді заробітної плати не впливають на автоматичне продовження виплати.
Отже, якщо пенсіонер отримує пенсію в межах 10 380 гривень, допомогу на проживання ВПО продовжать автоматично на наступний шестимісячний період незалежно від того, чи працює ця особа.
Нагадаємо, ветерани та ВПО можуть безкоштовно пройти професійне навчання за програмою TVET у межах проєкту REMARKET - вона діє у 8 областях та розрахована на 800 осіб.
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