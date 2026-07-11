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Влияет ли работа пенсионера-ВПЛ на выплату пособия на проживание

06:53 11.07.2026 Сб
2 мин
Главным критерием оказался отнюдь не факт трудоустройства
aimg Екатерина Коваль
Фото: трудоустройство пенсионеров (Getty Images)

В Пенсионном фонде объяснили, продолжается ли автоматически выплата пособия на проживание ВПЛ для одиноких пенсионеров, работающих и получающих пенсию по возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №332.

При каких условиях помощь продолжают автоматически

Пособие на проживание ВПЛ назначается в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 20 марта 2022 г. № 332.

Получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, выплату автоматически продлевают еще на шесть месяцев без подачи дополнительного заявления.

В 2026 году предельный размер такой пенсии составляет 10380 гривен.

Влияет трудоустройство на выплату

В Пенсионном фонде подчеркнули, что факт трудоустройства пенсионера и доход в виде заработной платы не влияют на автоматическое продление выплаты.

Следовательно, если пенсионер получает пенсию в пределах 10 380 гривен, помощь на проживание ВПЛ будет продолжена автоматически на следующий шестимесячный период независимо от того, работает ли это лицо.

Напомним, ветераны и ВПЛ могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программе TVET в рамках проекта REMARKET - она действует в 8 областях и рассчитана на 800 человек.

Также читайте о том, что в июле суммы выплат для ВПЛ не изменятся, но части переселенцев нужно своевременно обновить данные, иначе помощь могут приостановить.

Ранее мы писали, что в Украине обновляют правила работы медицинских учреждений особое внимание будет уделяться отношению к ветеранам, а также доступности помощи для других категорий пациентов.

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