Влияет ли работа пенсионера-ВПЛ на выплату пособия на проживание

В Пенсионном фонде объяснили, продолжается ли автоматически выплата пособия на проживание ВПЛ для одиноких пенсионеров, работающих и получающих пенсию по возрасту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №332.
Пособие на проживание ВПЛ назначается в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 20 марта 2022 г. № 332.
Получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, выплату автоматически продлевают еще на шесть месяцев без подачи дополнительного заявления.
В 2026 году предельный размер такой пенсии составляет 10380 гривен.
В Пенсионном фонде подчеркнули, что факт трудоустройства пенсионера и доход в виде заработной платы не влияют на автоматическое продление выплаты.
Следовательно, если пенсионер получает пенсию в пределах 10 380 гривен, помощь на проживание ВПЛ будет продолжена автоматически на следующий шестимесячный период независимо от того, работает ли это лицо.
Напомним, ветераны и ВПЛ могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программе TVET в рамках проекта REMARKET - она действует в 8 областях и рассчитана на 800 человек.
Также читайте о том, что в июле суммы выплат для ВПЛ не изменятся, но части переселенцев нужно своевременно обновить данные, иначе помощь могут приостановить.
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