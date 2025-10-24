Чи вплинуть нові санкції США на військові цілі Путіна: NYT запитав аналітиків

Російські компанії давно готуються до можливості посилення санкцій, прокоментувала засновниця фірми політичної аналітики R.Politik Тетяна Станова.

На її думку, Путін, як і раніше, готовий нести величезні втрати для досягнення своїх цілей. До того ж, Трамп цілком може знову змінити свою думку.

"Для Путіна ця війна залишається екзистенційною, і він готовий багато чого витримати", - вважає вона.

Видання зазначає, що доходи від продажу нафти й газу становлять близько чверті російського бюджету.

Крім того, нафтова промисловість Росії потерпає від ударів з боку України.

Попри це, деякі фахівці в Росії кажуть, що нові санкції США не матимуть значного впливу.

"Тіньовий флот" РФ

Аналітики зазначають, що Росія навчилася вміло обходити обмеження, використовуючи флот із сотень старих суден, не застрахованих західними компаніями, та здійснюючи операції через буферні компанії в третіх країнах.

А оскільки на Росію припадає близько дев'яти відсотків світових продажів нафти, будь-які обмеження на її експорт скоротять постачання та підштовхнуть ціни до зростання, створюючи стимули для подальшого обходу санкцій.

Проблеми окремих компаній

Журналісти нагадують, що перед завершенням своєї роботи адміністрація Джо Байдена запроваджувала схожі санкції проти російських нафтових компаній "Сургутнефтегаз" і "Газпромнефть", але вони мали обмежений вплив.

Головним чином це сталося через слабке виконання санкцій уже за часів Трампа, вважає експерт з енергетики в Фонді Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко.

"Лукойл зіткнеться із серйозними проблемами, але це будуть проблеми Лукойлу, а не Росії", - упевнений він.

Проблеми для економіки РФ

Але в цілому, пише New York Times, російська економіка стикається з проблемами, навіть якщо їх недостатньо для того, аби змусити Путіна змінити курс.

Ще до цього тижня прогнозувалося, що доходи Росії від нафти і газу скоротяться приблизно до 100 мільярдів доларів цього року з майже 135 мільярдів доларів у 2024 році, значною мірою через зниження ціни на нафту.

А зусилля російського центрального банку щодо зменшення інфляції шляхом підвищення ставок зупинили бум воєнного часу, довівши темпи зростання економіки до приблизно 1 відсотка цього року порівняно з понад 4 відсотками у 2023 та 2024 роках, підсумовують журналісти.