Повлияют ли новые санкции США на военные цели Путина: NYT спросил аналитиков

Аналитики New York Times считают, что новые санкции США против нефтяной промышленности России вряд ли изменят военные цели российского президента. Но в целом добавят проблем российской экономике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Российские компании давно готовятся к возможности ужесточения санкций, прокомментировала основательница фирмы политической аналитики R.Politik Татьяна Становая.
По ее мнению, Путин по-прежнему готов нести огромные потери для достижения своих целей. К тому же, Трамп вполне может снова изменить свое мнение.
Издание отмечает, что доходы от продажи нефти и газа составляют около четверти российского бюджета.
Кроме того, нефтяная промышленность России страдает от ударов со стороны Украины.
Несмотря на это, некоторые специалисты в России говорят, что новые санкции США не будут иметь значительного влияния.
Аналитики отмечают, что Россия научилась умело обходить ограничения, используя флот из сотен старых судов, не застрахованных западными компаниями, и осуществляя операции через буферные компании в третьих странах.
А поскольку на Россию приходится около девяти процентов мировых продаж нефти, любые ограничения на ее экспорт сократят поставки и подтолкнут цены к росту, создавая стимулы для дальнейшего обхода санкций.
Журналисты напоминают, что перед завершением своей работы администрация Джо Байдена вводила похожие санкции против российских нефтяных компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть", но они имели ограниченное влияние.
Главным образом это произошло из-за слабого выполнения санкций уже при Трампе, считает эксперт по энергетике в Фонде Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко.
"Лукойл столкнется с серьезными проблемами, но это будут проблемы Лукойла, а не России", - уверен он.
Но в целом, пишет New York Times, российская экономика сталкивается с проблемами, даже если их недостаточно для того, чтобы заставить Путина изменить курс.
Еще до этой недели прогнозировалось, что доходы России от нефти и газа сократятся примерно до 100 миллиардов долларов в этом году с почти 135 миллиардов долларов в 2024 году, в значительной степени из-за снижения цены на нефть.
А усилия российского центрального банка по уменьшению инфляции путем повышения ставок остановили бум военного времени, доведя темпы роста экономики до примерно 1 процента в этом году по сравнению с более чем 4 процентами в 2023 и 2024 годах, заключают журналисты.
В ночь на 23 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Под ограничения попали российские компании-гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также большое количество их дочерних предприятий.
Российский диктатор Владимир Путин сказал, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на российскую экономику.
Президент США Дональд Трамп это прокомментировал: "Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится".