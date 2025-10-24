Повлияют ли новые санкции США на военные цели Путина: NYT спросил аналитиков

Российские компании давно готовятся к возможности ужесточения санкций, прокомментировала основательница фирмы политической аналитики R.Politik Татьяна Становая.

По ее мнению, Путин по-прежнему готов нести огромные потери для достижения своих целей. К тому же, Трамп вполне может снова изменить свое мнение.

"Для Путина эта война остается экзистенциальной, и он готов многое выдержать", - считает она.

Издание отмечает, что доходы от продажи нефти и газа составляют около четверти российского бюджета.

Кроме того, нефтяная промышленность России страдает от ударов со стороны Украины.

Несмотря на это, некоторые специалисты в России говорят, что новые санкции США не будут иметь значительного влияния.

"Теневой флот" РФ

Аналитики отмечают, что Россия научилась умело обходить ограничения, используя флот из сотен старых судов, не застрахованных западными компаниями, и осуществляя операции через буферные компании в третьих странах.

А поскольку на Россию приходится около девяти процентов мировых продаж нефти, любые ограничения на ее экспорт сократят поставки и подтолкнут цены к росту, создавая стимулы для дальнейшего обхода санкций.

Проблемы отдельных компаний

Журналисты напоминают, что перед завершением своей работы администрация Джо Байдена вводила похожие санкции против российских нефтяных компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть", но они имели ограниченное влияние.

Главным образом это произошло из-за слабого выполнения санкций уже при Трампе, считает эксперт по энергетике в Фонде Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко.

"Лукойл столкнется с серьезными проблемами, но это будут проблемы Лукойла, а не России", - уверен он.

Проблемы для экономики РФ

Но в целом, пишет New York Times, российская экономика сталкивается с проблемами, даже если их недостаточно для того, чтобы заставить Путина изменить курс.

Еще до этой недели прогнозировалось, что доходы России от нефти и газа сократятся примерно до 100 миллиардов долларов в этом году с почти 135 миллиардов долларов в 2024 году, в значительной степени из-за снижения цены на нефть.

А усилия российского центрального банка по уменьшению инфляции путем повышения ставок остановили бум военного времени, доведя темпы роста экономики до примерно 1 процента в этом году по сравнению с более чем 4 процентами в 2023 и 2024 годах, заключают журналисты.