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Чи вплинуть мита Трампа на західну допомогу Україні: відповідь Гетманцева

Фото: Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Торгівельна війна президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа може мати наслідки для західної підтримки України з боку Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як пояснив Гетманцев, мито у 10% не матиме великого негативного ефекту для України враховуючи невелику частину товарного експорту до Штатів. У тому ж числі він поставив під сумнів те, чи варто Києву відповідати Вашингтон дзеркальною реакцією.  

Водночас він зауважив, що торгівельна війна істотно вплине на економічних й торгівельних партнерів України. 
 
"Вони (партнери України, - ред.) будуть уповільнюватись. Отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нас",  - додав він. 

Мита для безлюдних островів

 У тому ж числі Гетманцев пояснив, чому США запровадили мита для групи безлюдних вулканічних островів поблизу Антарктиди. Це було зроблено, щоб запобігти їх обходу Австралійськими компаніями.

Торгова війна США

Вчора, 2 квітня, Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США.  Зокрема Вашингтон запровадив 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко відзначила, що рішення Штатів не є критичним для нашої країни.   

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