Чи вплинуть мита Трампа на західну допомогу Україні: відповідь Гетманцева

Як пояснив Гетманцев, мито у 10% не матиме великого негативного ефекту для України враховуючи невелику частину товарного експорту до Штатів. У тому ж числі він поставив під сумнів те, чи варто Києву відповідати Вашингтон дзеркальною реакцією.

Водночас він зауважив, що торгівельна війна істотно вплине на економічних й торгівельних партнерів України.



"Вони (партнери України, - ред.) будуть уповільнюватись. Отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нас", - додав він.

Мита для безлюдних островів

У тому ж числі Гетманцев пояснив, чому США запровадили мита для групи безлюдних вулканічних островів поблизу Антарктиди. Це було зроблено, щоб запобігти їх обходу Австралійськими компаніями.

Торгова війна США

Вчора, 2 квітня, Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США. Зокрема Вашингтон запровадив 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко відзначила, що рішення Штатів не є критичним для нашої країни.