Повлияют ли пошлины Трампа на западную помощь Украине: ответ Гетманцева

Как пояснил Гетманцев, пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины учитывая небольшую часть товарного экспорта в Штаты. В том же числе он поставил под сомнение то, стоит ли Киеву отвечать Вашингтон зеркальной реакцией.

В то же время он отметил, что торговая война существенно повлияет на экономических и торговых партнеров Украины.



"Они (партнеры Украины, - ред.) будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом, правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", - добавил он.

Пошлины для необитаемых островов

В том же числе Гетманцев объяснил, почему США ввели пошлины для группы необитаемых вулканических островов вблизи Антарктиды. Это было сделано, чтобы предотвратить их обход австралийскими компаниями.

Торговая война США

Вчера, 2 апреля, Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США. В частности Вашингтон ввел 25% тарифы на все автомобили, собранные в других странах мира.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что решение Штатов не является критическим для нашей страны.