Трамп підписав указ про 25% мита на автомобілі з 3 квітня

Президент Дональд Трамп підписав указ, яким вводяться 25% мита на автомобілі та запчастини, імпортовані до США. Тарифи на автівки вступають в дію вже з 3 квітня, на запчастини - трохи пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Адміністрація Трампа в середу, 2 квітня, підтвердила, що його глобальні мита у розмірі 25% на автомобілі та вантажівки набудуть чинності відповідно до графіка в четвер. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Мита на автомобілі у розмірі 25% набудуть чинності о 12:01 за східним часом у четвер, а мита на автозапчастини у розмірі 25% - о 12:01 3 травня.

Згідно з повідомленням Федерального реєстру, Білий дім доручив Міністерству торгівлі протягом 90 днів створити процедуру для додавання нових деталей до списку, зокрема на запит американських виробників.

У поточний список автозапчастин входять десятки їхніх різновидів, включаючи двигуни, трансмісії, силові агрегати, електричні компоненти, а також інші запчастини, такі як гальмівні шланги. Однак американські виробники зможуть подати запит на додавання нових позицій до списку.

Також зазначається, що для транспортних засобів, які відповідають правилам походження в рамках торгової угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA), імпортери можуть сплачувати 25% мита лише на частку замовлення, яка не вироблена в США.

Мита США

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вже заявляв про плани ввести мита імпорт автомобілів та запчастин до них з квітня цього року.

Це викликало занепокоєння на ринку. Європейські акції впали після того, як Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на імпорт автомобілів. Це викликало побоювання, що торгівельна політика президента США завдасть шкоди корпоративним доходам та економіці.

Італійські виробники автомобілів, зокрема, вже відчули на собі вплив нових тарифів США