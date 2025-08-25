Чи вплинуть магнітні бурі на здоров'я? Прогноз на останній тиждень літа

Магнітні бурі часто викликають занепокоєння, адже вважається, що вони можуть впливати як на самопочуття людини, так і на роботу техніки. Останній тиждень серпня, за прогнозами вчених, буде не дуже спокійним, але потужних геоштормів не передбачається.
У які дні очікуються магнітні бурі та якої інтенсивності, та як можна подбати про своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.
За даними Центру прогнозів космічної погоди NOAA, геомагнітна ситуація буде помірною й очікується одна невелика магнітна буря. . В цілому активність Сонця буде невисокою, лише на початку тижня можливі коливання.
25 серпня, понеділок - активність трохи підвищена, до К-індекс 4
26 серпня, вівторок - можливий нетривалий пік, до 5 (буря G1)
27 серпня, середа - спокійно, К-індекс 2-3
28 серпня, четвер - помірна активність, К-індекс 3
29 серпня, п’ятниця - спокійно, К-індекс 2-3
30 серпня, субота - без суттєвих коливань, К-індекс 2-3
31 серпня, неділя - відносно спокійно, К-індекс 2-3
Геомагнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, викликане сонячними викидами. Вона може впливати на роботу супутників, зв'язку, енергомереж, а також на самопочуття метеозалежних людей.
NOAA класифікує бурі за п'ятибальною шкалою:
G1 - слабка (від К-індексу 5 і вище)
G5 - екстремальна
Згідно з дослідженнями, у періоди магнітних збурень зростає ризик інфарктів, інсультів або аритмії. Також люди часто скаржаться на головні болі, сонливість, втому, зниження концентрації.
Фахівці радять метеочутливим людям дотримуватися простих правил:
У разі дискомфорту або проблем зі здоров'ям варто проконсультуватися з лікарем.
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: прогноз магнітних бур на NOAA SWPC, журнал Nature, Systematic review - Lippincott, Space Weather Prediction Center (NOAA)