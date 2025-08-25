Чи вплинуть магнітні бурі на здоров'я? Прогноз на останній тиждень літа

Який прогноз дають вчені на 25-31 серпня?

За даними Центру прогнозів космічної погоди NOAA, геомагнітна ситуація буде помірною й очікується одна невелика магнітна буря. . В цілому активність Сонця буде невисокою, лише на початку тижня можливі коливання.

Прогноз за днями (K-індекс):

25 серпня, понеділок - активність трохи підвищена, до К-індекс 4

26 серпня, вівторок - можливий нетривалий пік, до 5 (буря G1)

27 серпня, середа - спокійно, К-індекс 2-3

28 серпня, четвер - помірна активність, К-індекс 3

29 серпня, п’ятниця - спокійно, К-індекс 2-3

30 серпня, субота - без суттєвих коливань, К-індекс 2-3

31 серпня, неділя - відносно спокійно, К-індекс 2-3

Що таке магнітна буря?

Геомагнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, викликане сонячними викидами. Вона може впливати на роботу супутників, зв'язку, енергомереж, а також на самопочуття метеозалежних людей.

NOAA класифікує бурі за п'ятибальною шкалою:

G1 - слабка (від К-індексу 5 і вище)

G5 - екстремальна

Як магнітні бурі впливають на людей

Згідно з дослідженнями, у періоди магнітних збурень зростає ризик інфарктів, інсультів або аритмії. Також люди часто скаржаться на головні болі, сонливість, втому, зниження концентрації.

Як знизити вплив магнітних коливань

Фахівці радять метеочутливим людям дотримуватися простих правил:

Слідкуйте за режимом сну і відпочивайте

Зменшіть стрес і навантаження

Уникайте надмірної кількості кави, алкоголю

Пийте більше води, корисні також трав'яні чаї

Прогулянки на свіжому повітрі - в міру, без значного навантаження

Зменште вживання кави, алкоголю та важкої їжі

У разі дискомфорту або проблем зі здоров'ям варто проконсультуватися з лікарем.