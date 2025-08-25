Повлияют ли магнитные бури на здоровье? Прогноз на последнюю неделю лета

Магнитные бури часто вызывают беспокойство, ведь считается, что они могут влиять как на самочувствие человека, так и на работу техники. Последняя неделя августа, по прогнозам ученых, будет не очень спокойной, но мощных геоштормов не предвидится.
В какие дни ожидаются магнитные бури и какой интенсивности, и как можно позаботиться о своем здоровье, рассказывает РБК-Украина.
По данным Центра прогнозов космической погоды NOAA, геомагнитная ситуация будет умеренной и ожидается одна небольшая магнитная буря. . В целом активность Солнца будет невысокой, лишь в начале недели возможны колебания.
25 августа, понедельник - активность немного повышена, до К-индекса 4
26 августа, вторник - возможен непродолжительный пик, до 5 (буря G1)
27 августа, среда - спокойно, К-индекс 2-3
28 августа, четверг - умеренная активность, К-индекс 3
29 августа, пятница - спокойно, К-индекс 2-3
30 августа, суббота - без существенных колебаний, К-индекс 2-3
31 августа, воскресенье - относительно спокойно, К-индекс 2-3
Геомагнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными выбросами. Она может влиять на работу спутников, связи, энергосетей, а также на самочувствие метеозависимых людей.
NOAA классифицирует бури по пятибалльной шкале:
G1 - слабая (от К-индекса 5 и выше)
G5 - экстремальная
Согласно исследованиям, в периоды магнитных возмущений возрастает риск инфарктов, инсультов или аритмии. Также люди часто жалуются на головные боли, сонливость, усталость, снижение концентрации.
Специалисты советуют метеочувствительным людям придерживаться простых правил:
В случае дискомфорта или проблем со здоровьем стоит проконсультироваться с врачом.
При написании материала были использованы следующие источники: прогноз магнитных бурь на NOAA SWPC, журнал Nature, Systematic review - Lippincott, Space Weather Prediction Center (NOAA)