Повлияют ли магнитные бури на здоровье? Прогноз на последнюю неделю лета

Какой прогноз дают ученые на 25-31 августа?

По данным Центра прогнозов космической погоды NOAA, геомагнитная ситуация будет умеренной и ожидается одна небольшая магнитная буря. . В целом активность Солнца будет невысокой, лишь в начале недели возможны колебания.

Прогноз по дням (K-индекс):

25 августа, понедельник - активность немного повышена, до К-индекса 4

26 августа, вторник - возможен непродолжительный пик, до 5 (буря G1)

27 августа, среда - спокойно, К-индекс 2-3

28 августа, четверг - умеренная активность, К-индекс 3

29 августа, пятница - спокойно, К-индекс 2-3

30 августа, суббота - без существенных колебаний, К-индекс 2-3

31 августа, воскресенье - относительно спокойно, К-индекс 2-3

Что такое магнитная буря?

Геомагнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными выбросами. Она может влиять на работу спутников, связи, энергосетей, а также на самочувствие метеозависимых людей.

NOAA классифицирует бури по пятибалльной шкале:

G1 - слабая (от К-индекса 5 и выше)

G5 - экстремальная

Как магнитные бури влияют на людей

Согласно исследованиям, в периоды магнитных возмущений возрастает риск инфарктов, инсультов или аритмии. Также люди часто жалуются на головные боли, сонливость, усталость, снижение концентрации.

Как снизить влияние магнитных колебаний

Специалисты советуют метеочувствительным людям придерживаться простых правил:

Следите за режимом сна и отдыхайте

Уменьшите стресс и нагрузки

Избегайте чрезмерного количества кофе, алкоголя

Пейте больше воды, полезны также травяные чаи

Прогулки на свежем воздухе - в меру, без значительной нагрузки

Уменьшите употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи

В случае дискомфорта или проблем со здоровьем стоит проконсультироваться с врачом.