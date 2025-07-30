МАГАТЕ перевірила Запорізьку АЕС: що з радіаційним фоном зараз

Рівень радіації на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільним. Представники агентства, які перебувають на об’єкті, не зафіксували підвищення радіаційного фону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ .

"Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС в Україні підтверджує, що рівень радіації на об'єкті не підвищився", - наголосили в агенції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що рівень радіації на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільним.

Зауважимо, що вчора, 29 липня, надвечір у мережі почала ширитись інформація про те, що у Запоріжжі підвищився рівень радіаційного випромінювання.

Це нібито почалось після того, як подув вітер зі сторони тимчасово окупованої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Проте Міністерство внутрішніх справ та Міненерго дану інформацію спростували. За їх даними, рівень радіації у Запорізькій області відповідав нормі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що військові Російської Федерації захопили Запорізьку атомну електростанцію на початку повномасштабної війни.

Відтоді окупанти регулярно ігнорують правила безпечної експлуатації ядерного об’єкта, що несе постійну загрозу техногенної катастрофи. Ба більше, на території ЗАЕС досі розміщено ворожу техніку та особовий склад.

Днями РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксували стовп диму біля АЕС. Тоді ж в регіоні зникло електропостачання.

Однак як пояснили згодом в Міненерго, тоді задимлення виникло через лісову пожежу, проте загроз ядерній безпеці немає.