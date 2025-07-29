У мережі заявили про підвищення радіації у Запоріжжі: у МВС зробили офіційну заяву
Рівень радіації у Запорізькій області відповідає нормі. Не зафіксовано жодних перевищень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та Міненерго.
Що передувало
Сьогодні ввечері у мережі поширилась інформація про те, що у Запоріжжі підвищився рівень радіаційного випромінювання. Це сталось нібито після того, як подув вітер зі сторони тимчасово окупованої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.
Що кажуть у МВС
За даними МВС, було проведено виміри радіаційного фону у Запорізькій області.
Станом на 21:20 заміри у межах норми - 0,14 мкЗв/год.
"Радіаційний фон по країні стабільний - загрози для населення немає. Моніторинг триває", - сказано у повідомленні.
Що кажуть у Міненерго
У відомстві також зауважили, що радіаційний фон у Запорізькій області в межах норми.
"Крім того, як повідомляє ДІЯР, на жодному з відомчих, державних та громадських автоматизованих постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗАЕС та в зоні спостереження", - сказано у повідомленні.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію на початку повномасштабної війни. Відтоді окупанти регулярно ігнорують правила безпечної експлуатації ядерного об’єкта, що несе постійну загрозу техногенної катастрофи. На території ЗАЕС розміщено ворожу техніку та особовий склад.
Днями ми писали, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксували стовп диму біля АЕС. Тоді ж в регіоні зникло електропостачання.
Однак як пояснили згодом в Міненерго, тоді задимлення виникло через лісову пожежу, проте загроз ядерній безпеці немає.
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