Чи вплине "Зимова підтримка" на субсидію? У ПФУ надали роз’яснення

Одноразова виплата в межах програми "Зимова підтримка" не впливатиме на призначення субсидії, адже не враховується до сукупного доходу домогосподарства.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.
Під час розрахунку житлової субсидії беруть до уваги середньомісячний сукупний дохід сім’ї, зокрема:
Як уточнили в ПФУ, згідно з постановою Кабміну №1433, одноразова грошова допомога в межах програми "Зимова підтримка" не включається до сукупного доходу сім’ї.
Це означає, що виплата не вплине на право домогосподарства отримати субсидію чи інші види соцдопомоги, передбачені законодавством.
Програма "Зимова підтримка" передбачає матеріальну допомогу на зимовий період для окремих категорій громадян і виплачується одноразово.
Нагадаємо, програма "Зимова 1000" стартувала в Україні 15 листопада. Вона надає фінансову підтримку громадянам для підготовки до холодного сезону. Подати заяву можуть усі українці від 18 років (а також батьки - на дітей) через "Дію" або у відділеннях "Укрпошти". Подання триватиме до 24 грудня, а використати кошти можна до червня 2026 року.
1 грудня уряд запустив другу хвилю програми "Зимова підтримка", за якою ще 2,5 млн українців отримають по 1 000 гривень. Невдовзі ці кошти можна буде витрачати не лише на комуналку, ліки чи книги, а й на продукти харчування.