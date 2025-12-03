Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидию? В ПФУ предоставили разъяснение

Единовременная выплата в рамках программы "Зимняя поддержка" не будет влиять на назначение субсидии, ведь не учитывается в совокупный доход домохозяйства.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
При расчете жилищной субсидии принимают во внимание среднемесячный совокупный доход семьи, в частности:
Как уточнили в ПФУ, согласно постановлению Кабмина №1433, единовременная денежная помощь в рамках программы "Зимняя поддержка" не включается в совокупный доход семьи.
Это означает, что выплата не повлияет на право домохозяйства получить субсидию или другие виды соцпомощи, предусмотренные законодательством.
Программа "Зимняя поддержка" предусматривает материальную помощь на зимний период для отдельных категорий граждан и выплачивается единовременно.
Напомним, программа "Зимняя 1000" стартовала в Украине 15 ноября. Она предоставляет финансовую поддержку гражданам для подготовки к холодному сезону. Подать заявление могут все украинцы от 18 лет (а также родители - на детей) через "Дію" или в отделениях "Укрпочты". Подача продлится до 24 декабря, а использовать средства можно до июня 2026 года.
1 декабря правительство запустило вторую волну программы "Зимняя поддержка", по которой еще 2,5 млн украинцев получат по 1 000 гривен. Вскоре эти средства можно будет тратить не только на коммуналку, лекарства или книги, но и на продукты питания.