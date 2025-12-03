Чи вплине "Зимова підтримка" на субсидію? У ПФУ надали роз’яснення

Одноразова виплата в межах програми "Зимова підтримка" не впливатиме на призначення субсидії, адже не враховується до сукупного доходу домогосподарства.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України .

Що входить до доходу для субсидії

Під час розрахунку житлової субсидії беруть до уваги середньомісячний сукупний дохід сім’ї, зокрема:

заробітну плату;

пенсію;

стипендії (крім соціальних для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування);

соціальні виплати та допомогу по безробіттю;

страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди;

доходи від оренди землі чи майна;

інші види доходів.

Виняток - програма "Зимова підтримка"

Як уточнили в ПФУ, згідно з постановою Кабміну №1433, одноразова грошова допомога в межах програми "Зимова підтримка" не включається до сукупного доходу сім’ї.

Це означає, що виплата не вплине на право домогосподарства отримати субсидію чи інші види соцдопомоги, передбачені законодавством.

Програма "Зимова підтримка" передбачає матеріальну допомогу на зимовий період для окремих категорій громадян і виплачується одноразово.