Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидию? В ПФУ предоставили разъяснение

Единовременная выплата в рамках программы "Зимняя поддержка" не будет влиять на назначение субсидии, ведь не учитывается в совокупный доход домохозяйства.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Что входит в доход для субсидии При расчете жилищной субсидии принимают во внимание среднемесячный совокупный доход семьи, в частности: заработную плату;

пенсию;

стипендии (кроме социальных для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки);

социальные выплаты и пособие по безработице;

страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды;

доходы от аренды земли или имущества;

другие виды доходов. Исключение - программа "Зимняя поддержка" Как уточнили в ПФУ, согласно постановлению Кабмина №1433, единовременная денежная помощь в рамках программы "Зимняя поддержка" не включается в совокупный доход семьи. Это означает, что выплата не повлияет на право домохозяйства получить субсидию или другие виды соцпомощи, предусмотренные законодательством. Программа "Зимняя поддержка" предусматривает материальную помощь на зимний период для отдельных категорий граждан и выплачивается единовременно.