Чи впаде долар перед Великоднем? Чого чекати від курсу наступного тижня - прогноз банкіра

07:30 04.04.2026 Сб
2 хв
Яким буде курс долара та євро перед Великоднем?
Тарас Лєсовий Експерт
Чи впаде долар перед Великоднем? Чого чекати від курсу наступного тижня - прогноз банкіра Фото: чого чекати від курсу долара та євро наступного тижня (Getty Images)

Початок квітня на валютному ринку пройде під знаком адаптації до нових економічних реалій. Попри цінові шоки на ринку пального та підвищений попит на валюту, ситуація залишатиметься прогнозованою завдяки діям Нацбанку.

Що чекати від курсу валют наступного тижня РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Читайте також: Банк заблокує рахунок через ці операції: експерти дали поради та пояснили ризики

Головне:

  • Базовий курс: Долар очікується поблизу 44 грн, євро - близько 51 грн.
  • Готівкові коридори: Долар - 43,5-44,5 грн, євро - 50,5-52 грн.
  • Великодній фактор: Можливе короткочасне зниження курсу купівлі долара в обмінниках до 43,5-43,75 грн через масову здачу валюти населенням.
  • Фактори впливу: Наслідки подорожчання пального та збільшені валютні інтервенції НБУ.

Що впливає на курс

Як зазначає Лєсовий, головним тригером для ринку стала ситуація на Близькому Сході, що спровокувала стрибок цін на нафту. В Україні це вилилося у стрімке подорожчання бензину А-95 (на 30%) та дизелю (на 50%).

Це створило додатковий тиск: енерготрейдерам знадобилося більше валюти для закупівель, а бізнес і населення почали скуповувати долар для збереження коштів.

Щоб втримати баланс, Нацбанку довелося суттєво збільшити обсяги інтервенцій - зі звичних 600-800 млн доларів до 1-1,3 млрд доларів на тиждень. Зараз ринок поступово адаптується до цих змін.

Ще один важливий фактор - наближення Великодня. Традиційно перед святами українці продають частину своїх доларових заощаджень, щоб покрити витрати. Проте експерт наголошує, що цей ефект буде коротким.

"Можна говорити лише про часткове кількаденне вирівнювання ринку або навіть про тимчасове переважання пропозиції. Обмінники, швидше за все, цим скористаються і виставлять курс купівлі на 0,4-0,5 грн нижче за курс міжбанку. У результаті курс купівлі долара на готівковому ринку може тимчасово знизитися до 43,5-43,75 грн. Але не варто сприймати це як ознаку нового тренду", - зазначив Лєсовий.

Фото: прогноз курсу на тиждень (інфографіка РБК-Україна)

Прогноз на тиждень: 6-12 квітня

Допустимі межі (коридори):

  • Міжбанк: 43,7-44,25 грн/долар та 49,5-52 грн/євро.
  • Готівковий ринок: 43,5-44,5 грн/долар та 50,5-52 грн/євро.

Різниця між купівлею та продажем (спред):

  • У банках: до 0,5-0,6 грн за долар та до 0,8-1 грн за євро.
  • В обмінниках: до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.

Очікувані відхилення: Середні коливання за тиждень складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.

Читайте також: Інвестиції у розкіш: як заробити на діамантах, топ-брендах і мистецтві

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої