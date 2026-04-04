ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Упадет ли доллар перед Пасхой? Чего ждать от курса на следующей неделе - прогноз банкира

07:30 04.04.2026 Сб
2 мин
Каким будет курс доллара и евро перед Пасхой?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: чего ждать от курса доллара и евро на следующей неделе (Getty Images)

Начало апреля на валютном рынке пройдет под знаком адаптации к новым экономическим реалиям. Несмотря на ценовые шоки на рынке топлива и повышенный спрос на валюту, ситуация будет оставаться прогнозируемой благодаря действиям Нацбанка.

Что ждать от курса валют на следующей неделе РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: Банк заблокирует счет из-за этих операций: эксперты дали советы и объяснили риски

Главное:

  • Базовый курс: Доллар ожидается вблизи 44 грн, евро - около 51 грн.
  • Наличные коридоры: Доллар - 43,5-44,5 грн, евро - 50,5-52 грн.
  • Пасхальный фактор: Возможно кратковременное снижение курса покупки доллара в обменниках до 43,5-43,75 грн из-за массовой сдачи валюты населением.
  • Факторы влияния: Последствия подорожания топлива и увеличенные валютные интервенции НБУ.

Что влияет на курс

Как отмечает Лесовой, главным триггером для рынка стала ситуация на Ближнем Востоке, спровоцировавшая скачок цен на нефть. В Украине это вылилось в стремительное подорожание бензина А-95 (на 30%) и дизеля (на 50%).

Это создало дополнительное давление: энерготрейдерам понадобилось больше валюты для закупок, а бизнес и население начали скупать доллар для сохранения средств.

Чтобы удержать баланс, Нацбанку пришлось существенно увеличить объемы интервенций - с привычных 600-800 млн долларов до 1-1,3 млрд долларов в неделю. Сейчас рынок постепенно адаптируется к этим изменениям.

Еще один важный фактор - приближение Пасхи. Традиционно перед праздниками украинцы продают часть своих долларовых сбережений, чтобы покрыть расходы. Однако эксперт отмечает, что этот эффект будет коротким.

"Можно говорить лишь о частичном несколькодневном выравнивании рынка или даже о временном преобладании предложения. Обменники, скорее всего, этим воспользуются и выставят курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса межбанка. В результате курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5-43,75 грн. Но не стоит воспринимать это как признак нового тренда", - отметил Лесовой.

Упадет ли доллар перед Пасхой? Чего ждать от курса на следующей неделе - прогноз банкира

Фото: прогноз курса на неделю (инфографика РБК-Украина)

Прогноз на неделю: 6-12 апреля

Допустимые границы (коридоры):

  • Межбанк: 43,7-44,25 грн/доллар и 49,5-52 грн/евро.
  • Наличный рынок: 43,5-44,5 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.

Разница между покупкой и продажей (спред):

  • В банках: до 0,5-0,6 грн за доллар и до 0,8-1 грн за евро.
  • В обменниках: до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Ожидаемые отклонения: Средние колебания за неделю составят не более 1-1,5% от начального курса.

Читайте также: Инвестиции в роскошь: как заработать на бриллиантах, топ-брендах и искусстве

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Курс доллара Курс евро Финансы
Новости
Тольятти атаковали неизвестные дроны: в городе горят сразу два химзавода (видео)
Тольятти атаковали неизвестные дроны: в городе горят сразу два химзавода (видео)
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои