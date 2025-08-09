Чи візьмуть дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок: відповідь МОН

Що має дати садочок: які навички важливі

"Коли ми говоримо про готовність до школи, багато хто думає, що дитина має вміти читати, писати. Але це взагалі не про те", - повідомила експерт.

Готовність до школи, за її словами, це "коли дитина розуміє, що є правила, вміє спілкуватися з іншими дітьми".

Одним словом, дошкільнята мають розуміти, що "дорослий їх веде, а не дитина веде дорослого".

"Це - базові речі, які формуються в колективі. Причому саме в дитячому. Суто в сім'ї - це дуже важко сформувати. Садок також впливає й на відчуття впевненості у собі", - поділилась Коновалова.

Вона визнала, що зараз "дуже багато сімейного спілкування займають гаджети" і це - "ознака нашого часу".

"Але дитина в соціумі своїх однолітків має сформувати навички - розуміти себе, розуміти свої потреби. Розуміти, що зараз я хочу в туалет, а для цього мені треба попросити вийти", - додала представниця МОН.

Крім того, дитина дошкільного віку має розуміти, що "є - букви, а є - цифри".

"Але не це ключове. Дуже важливим є розвиток мови та мовлення. Це номер два проблема по рівню затримки розвитку зараз... Мами зараз менше з дітьми спілкуються, діти пізніше йдуть в садок. Діти бояться через обстріли... А в садку є мовленнєві терапевти, логопеди, є раннє втручання", - пояснила заступниця міністра.

Вона зауважила: "ніщо так не розвиває дитину, як спілкування з нею". Жодне розвиваюче відео - не замінить дитині спілкування.

"Перші роки життя критично важливі для розвитку дитини. І дитсадок для цього - вкрай потрібен", - наголосила фахівець.

Чи зарахують дитину до школи без дитсадка

За словами Коновалової, в Україні віддавати дитину до дитячого садочку - не обов'язково.

"У нас є обов'язкова освіта для дитини з 5 років. Але вона може бути за сімейною формою", - зауважила заступниця міністра.

Вона пояснила, що батьки зобов'язані надати дитині освіту за державним стандартом.

"Якщо вони не хочуть віддавати дитину в садок, то це - обов'язок батьків. І тільки з 5 років. До 5 років - взагалі немає обов'язкової дошкільної освіти", - додала фахівець.

На запитання "чи зарахують дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок", Коновалова відповіла ствердно.

"Звичайно. Дитина зобов'язана зарахуватися в школу, незалежно від того, де вона до того була", - повідомила представниця уряду.

Вона додала, що "не зарахувати дитину в школу - неможливо".

"Навіть якщо вона десь "загубилася" і соцслужби "знайшли" її, скажімо, у 13 років... Навіть тоді її не можуть не взяти до школи на навчання. Базова середня освіта у нас є обов'язковою", - наголосила експерт.