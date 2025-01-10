Освіта на колесах? Українцям пропонують долучитись до запуску мобільних садочків

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

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Як українцям долучитись до громадського обговорення

У міністерстві розповіли, що проект "Положення про мобільний дитячий садок" (який можна завантажити для ознайомлення на офіційному сайті МОН) було розроблено:

відповідно до доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля №21725/1/1-24 (від 22.07.2024)

з метою підготовки проектів нормативно-правових актів стосовно дошкільної освіти дітей (необхідних для реалізації закону №3788-ІX "Про дошкільну освіту")

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються:

у довільній формі

до 22 січня 2025 року

на електронну адресу: svitlana.nerianova@mon.gov.ua

Контактною особою для надання консультацій було визначено Світлану Нерянову (телефон: 044 481 32 00).

Уточнюється, що результати обговорення будуть розміщені на офіційному веб-сайті МОН - не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.

Мобільні дитсадки в Україні: про що йдеться у проекті МОН

"Положення про мобільний дитячий садок" має визначити основні засади організації діяльності такого закладу.

При цьому мобільний дитячий садок визначається, як тип організації освітньої діяльності, що забезпечує надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дітей - зокрема із застосуванням або на базі спеціально облаштованого для надання таких послуг транспортного засобу.

Згідно з проектом МОН, мобільний дитячий садок може надавати освітні послуги:

або у транспортному засобі

або мобільною командою педагогів - у спеціально пристосованому стаціонарному приміщенні (з розрахунку 2,5 метри квадратних простору на одну дитину)

Очікується, що мобільний дитячий садок (державної, комунальної форми власності) створюватимуть за умови відсутності можливості створення закладів дошкільної освіти інших типів освітньої діяльності у територіальній доступності для дітей.

Головними завданнями мобільного дитячого садка визначаються:

задоволення права кожної дитини на освіту, розвиток, безпеку, піклування, гру та творчу діяльність

створення безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища, в якому забезпечується розвиток кожної дитини відповідно до вимог державного стандарту дошкільної освіти

налагодження взаємодії з батьками та іншим законним представникам дитини на принципах педагогіки партнерства (з метою надання їм рекомендацій щодо розвитку, виховання та навчання їхніх дітей)

Засновник мобільного садочку повинен, серед іншого:

врахувати місце для організації освітньої діяльності з дітьми у безпечному, здоровому та інклюзивному освітньому середовищі

забезпечити перевезення педагогічних працівників (мобільної бригади) до місця здобуття дошкільної освіти дітьми та у зворотному напрямку

забезпечити ресурси (ігрові, дидактичні, науково-методичні, матеріально-технічні, інформаційні) відповідно до орієнтовного переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки

забезпечити засоби для надання першої домедичної допомоги

забезпечити матеріали для особистої гігієни дітей, питну воду тощо

Місце розміщення (паркування) транспортного засобу (мобільного дитячого садка) повинно бути узгоджене з правилами дорожнього руху. Його рекомендовано обирати:

або в безпосередній близькості до дитячого ігрового майданчика

або на площині, де можна облаштувати модульний/мобільний ігровий майданчик з розрахунку не менше ніж 7,5 метрів квадратних на 1 дитину

При цьому воно має маркуватися відповідними позначками - як територія з обмеженим рухом пересування ("Мобільний дитячий садок").

Наголошується, що в умовах особливого періоду місце розташування транспортного засобу, в якому здійснюється освітня діяльність, має бути поруч із захисною спорудою цивільного захисту (зокрема найпростішим укриттям, сховищем).

Основною формою організації освітньої діяльності у мобільному дитячому садку має бути очна (яка здійснюється, як правило, за визначеним графіком, але не менше двох разів на тиждень).

При цьому графік роботи та логістика руху мобільного дитячого садка затверджуються засновником (або уповноваженим ним органом) до початку його діяльності.

Водночас діяльність мобільного дитячого садка рекомендовано здійснювати:

не менше ніж впродовж 5 місяців протягом календарного року

з графіком роботи - з кожною групою дітей - не менше ніж двічі на тиждень впродовж двох годин (якщо інше не визначено засновником)

Насамкінець фінансування діяльності мобільного садочку може здійснюватись коштом: