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Реформа дошкільної освіти. Що зміниться у садочках для дітей, батьків і вихователів

П'ятниця 03 січня 2025 14:56
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Реформа дошкільної освіти. Що зміниться у садочках для дітей, батьків і вихователів Сферу дошкільної освіти в Україні планують вивести на новий рівень (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 1 січня 2025 року в Україні "запрацював" новий закон "Про дошкільну освіту". Він має на меті поліпшити якість освітніх послуг, а також створити комфортні умови для всіх учасників освітнього процесу - дітей, їхніх батьків і вихователів.

РБК-Україна розповідає, що може змінитись в Україні для дітей і дорослих.

Ключові новації закону про дошкільну освіту

Ухвалений Верховною Радою 6 червня 2024 року закон №3788-IX "Про дошкільну освіту" визначає найпершою засадою державної політики та освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти "дитиноцентризм та особистісно орієнтований підхід до розвитку дитини" - відповідно до її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів, здібностей, обдарувань та свободи вибору.

Іншою групою суб'єктів, про забезпечення якнайкращих інтересів яких необхідно дбати, є педагогічні працівники, адже від їхньої безпосередньої діяльності залежить чи будуть діти щасливі, доглянуті, розвинуті, виховані та навчені.

Докласти до цього зусиль повинні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також суб'єкти освітньої діяльності, їх керівники та засновники.

Другою ключовою новацією закону можна назвати забезпечення безпеки та зміцнення здоров'я кожної дитини, шляхом:

  • чіткого визначення термінів "безпечне освітнє середовище" і "здорове освітнє середовище"
  • покладення обов'язків щодо створення, контролю за створенням, забезпечення функціонування такого середовища на засновників, керівників і педагогічних працівників відповідних суб'єктів освітньої діяльності
  • гарантування кожному вихованцю у закладі дошкільної освіти безпеки, психолого-педагогічного супроводу, а також у разі потреби - надання домедичної допомоги
  • встановлення обов'язку для закладів дошкільної освіти систематично здійснювати заходи з охорони здоров'я вихованців
  • встановлення обов'язку педагогічних працівників систематично (не менше одного разу на 5 років) підвищувати кваліфікацію з надання психологічної допомоги та підтримки дітей, домедичної допомоги, забезпечення безпеки дітей
  • врегулювання питань забезпечення дітей якісним харчуванням - з урахуванням вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів
  • встановлення прямої заборони роботи в дитячих садках певним категоріям громадян (їхній перелік визначено у частині 3 статті 25 закону)

Закон пропонує також запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо доступності дошкільної освіти:

  • гарантування кожній дитині здобуття дошкільної освіти в максимально наближеному до її місця проживання комунальному закладі або в іншому (за принципом "гроші ходять за дитиною")
  • встановлення чітких правил щодо черговості та основних правил зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти
  • встановлення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку відповідно до державного стандарту
  • встановлення правових підстав для підвезення педагогічних працівників до місця здобуття дошкільної освіти дітьми
  • запровадження різних форм здобуття дошкільної освіти (про це йдеться у статті 12 закону)
  • урізноманітнення та узаконення різних суб'єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (державні, комунальні, приватні заклади дошкільної освіти, фізичні особи-підприємці, дошкільні підрозділи у складі різних юридичних осіб публічного і приватного права) (стаття 29)
  • урізноманітнення типів організації освітньої діяльності - ясла, дитячий садок, спеціальний дитячий садок, мобільний дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, центр педагогічного партнерства, центр розвитку дитини
  • уможливлення поєднання цих типів в одному закладі дошкільної освіти (стаття 35)
  • унормування питань щодо створення та забезпечення функціонування інклюзивного чи спеціального освітнього середовища

Документ пропонує також запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо безоплатності дошкільної освіти:

  • встановлення на рівні закону чіткої гарантії для кожної дитини (незалежно від підстав її перебування в Україні) щодо безоплатного здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних закладах освіти (частина 2 статті 8)
  • визначення вперше на рівні закону "обсягу" безоплатної дошкільної освіти у державному, комунальному закладі дошкільної освіти - до 11 годин на день (частина 3 статті 10)

Згідно із законом, освітній процес буде спрямовано на формування у вихованців суспільних цінностей - правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, милосердя, толерантності, поваги до честі та гідності людини та результатів її праці, здорового способу життя та екологічної поведінки, цінностей постійного пізнання і розвитку (частина 4 статті 15).

Крім того, документ пропонує оптимізувати роботу й відпочинок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти:

  • встановити чітке визначення на рівні закону скороченої тривалості їхнього робочого часу, зменшення педагогічного навантаження вихователів і чітке розмежування термінів "робочий час" і "педагогічне навантаження" (стаття 26)
  • встановити для всіх них щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів (частина 3 статті 27)
  • встановити пряму вимогу на рівні закону щодо доплати (вихователям і помічникам вихователів) за перевищення встановлених норм наповнюваності груп (абзац 3 частини 1 статті 28)
  • надати право засновникам державних і комунальних закладів дошкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів, а також інші (додаткові) винагороди та допомоги (абзац 3 частини 2 статті 28)
  • унормувати надання державними та комунальними закладами дошкільної освіти платних освітніх та інших послуг
  • визначити на рівні закону, що 70% отриманих від такої діяльності коштів спрямовуються "на оплату праці, заохочення, зокрема преміювання, працівників відповідно до колективного договору та внутрішніх актів закладу дошкільної освіти" (частина 5 статті 50)

На думку урядовців і парламентарів, ці та інші новації (які пропонує закон) мають вивести сферу дошкільної освіти на новий рівень розвитку:

  • охопивши при цьому більшу кількість дітей, які здобуватимуть дошкільну освіту
  • забезпечивши кращі умови для розвитку дітей і праці педагогічних працівників

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записати дитину до садочка та хто перший у черзі.

Читайте також, чи можна забрати дитину зі школи або садочка під час повітряної тривоги.

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