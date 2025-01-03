Реформа дошкільної освіти. Що зміниться у садочках для дітей, батьків і вихователів

З 1 січня 2025 року в Україні "запрацював" новий закон "Про дошкільну освіту". Він має на меті поліпшити якість освітніх послуг, а також створити комфортні умови для всіх учасників освітнього процесу - дітей, їхніх батьків і вихователів.

РБК-Україна розповідає, що може змінитись в Україні для дітей і дорослих.

Ключові новації закону про дошкільну освіту

Ухвалений Верховною Радою 6 червня 2024 року закон №3788-IX "Про дошкільну освіту" визначає найпершою засадою державної політики та освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти "дитиноцентризм та особистісно орієнтований підхід до розвитку дитини" - відповідно до її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів, здібностей, обдарувань та свободи вибору.

Іншою групою суб'єктів, про забезпечення якнайкращих інтересів яких необхідно дбати, є педагогічні працівники, адже від їхньої безпосередньої діяльності залежить чи будуть діти щасливі, доглянуті, розвинуті, виховані та навчені.

Докласти до цього зусиль повинні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також суб'єкти освітньої діяльності, їх керівники та засновники.

Другою ключовою новацією закону можна назвати забезпечення безпеки та зміцнення здоров'я кожної дитини, шляхом:

чіткого визначення термінів "безпечне освітнє середовище" і "здорове освітнє середовище"

покладення обов'язків щодо створення, контролю за створенням, забезпечення функціонування такого середовища на засновників, керівників і педагогічних працівників відповідних суб'єктів освітньої діяльності

гарантування кожному вихованцю у закладі дошкільної освіти безпеки, психолого-педагогічного супроводу, а також у разі потреби - надання домедичної допомоги

встановлення обов'язку для закладів дошкільної освіти систематично здійснювати заходи з охорони здоров'я вихованців

встановлення обов'язку педагогічних працівників систематично (не менше одного разу на 5 років) підвищувати кваліфікацію з надання психологічної допомоги та підтримки дітей, домедичної допомоги, забезпечення безпеки дітей

врегулювання питань забезпечення дітей якісним харчуванням - з урахуванням вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів

встановлення прямої заборони роботи в дитячих садках певним категоріям громадян (їхній перелік визначено у частині 3 статті 25 закону)

Закон пропонує також запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо доступності дошкільної освіти:

гарантування кожній дитині здобуття дошкільної освіти в максимально наближеному до її місця проживання комунальному закладі або в іншому (за принципом "гроші ходять за дитиною")

встановлення чітких правил щодо черговості та основних правил зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти

встановлення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку відповідно до державного стандарту

встановлення правових підстав для підвезення педагогічних працівників до місця здобуття дошкільної освіти дітьми

запровадження різних форм здобуття дошкільної освіти (про це йдеться у статті 12 закону)

урізноманітнення та узаконення різних суб'єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (державні, комунальні, приватні заклади дошкільної освіти, фізичні особи-підприємці, дошкільні підрозділи у складі різних юридичних осіб публічного і приватного права) (стаття 29)

урізноманітнення типів організації освітньої діяльності - ясла, дитячий садок, спеціальний дитячий садок, мобільний дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, центр педагогічного партнерства, центр розвитку дитини

уможливлення поєднання цих типів в одному закладі дошкільної освіти (стаття 35)

унормування питань щодо створення та забезпечення функціонування інклюзивного чи спеціального освітнього середовища

Документ пропонує також запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо безоплатності дошкільної освіти:

встановлення на рівні закону чіткої гарантії для кожної дитини (незалежно від підстав її перебування в Україні) щодо безоплатного здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних закладах освіти (частина 2 статті 8)

визначення вперше на рівні закону "обсягу" безоплатної дошкільної освіти у державному, комунальному закладі дошкільної освіти - до 11 годин на день (частина 3 статті 10)

Згідно із законом, освітній процес буде спрямовано на формування у вихованців суспільних цінностей - правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, милосердя, толерантності, поваги до честі та гідності людини та результатів її праці, здорового способу життя та екологічної поведінки, цінностей постійного пізнання і розвитку (частина 4 статті 15).

Крім того, документ пропонує оптимізувати роботу й відпочинок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти:

встановити чітке визначення на рівні закону скороченої тривалості їхнього робочого часу, зменшення педагогічного навантаження вихователів і чітке розмежування термінів "робочий час" і "педагогічне навантаження" (стаття 26)

встановити для всіх них щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів (частина 3 статті 27)

встановити пряму вимогу на рівні закону щодо доплати (вихователям і помічникам вихователів) за перевищення встановлених норм наповнюваності груп (абзац 3 частини 1 статті 28)

надати право засновникам державних і комунальних закладів дошкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів, а також інші (додаткові) винагороди та допомоги (абзац 3 частини 2 статті 28)

унормувати надання державними та комунальними закладами дошкільної освіти платних освітніх та інших послуг

визначити на рівні закону, що 70% отриманих від такої діяльності коштів спрямовуються "на оплату праці, заохочення, зокрема преміювання, працівників відповідно до колективного договору та внутрішніх актів закладу дошкільної освіти" (частина 5 статті 50)

На думку урядовців і парламентарів, ці та інші новації (які пропонує закон) мають вивести сферу дошкільної освіти на новий рівень розвитку: