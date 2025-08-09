Возьмут ли ребенка в школу, если он не ходил в детсад: ответ МОН

Ни одно развивающее видео не заменит ребенку "живого" общения. Первые годы жизни - критически важны для его развития. И детсад для этого - крайне необходим.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.
"Когда мы говорим о готовности к школе, многие думают, что ребенок должен уметь читать, писать. Но это вообще не о том", - сообщила эксперт.
Готовность к школе, по ее словам, это "когда ребенок понимает, что есть правила, умеет общаться с другими детьми".
Одним словом, дошкольники должны понимать, что "взрослый их ведет, а не ребенок ведет взрослого".
"Это - базовые вещи, которые формируются в коллективе. Причем именно в детском. Только в семье - это очень трудно сформировать. Садик также влияет и на чувство уверенности в себе", - поделилась Коновалова.
Она признала, что сейчас "очень много семейного общения занимают гаджеты" и это - "признак нашего времени".
"Но ребенок в социуме своих сверстников должен сформировать навыки - понимать себя, понимать свои потребности. Понимать, что сейчас я хочу в туалет, а для этого мне нужно попросить выйти", - добавила представительница МОН.
Кроме того, ребенок дошкольного возраста должен понимать, что "есть - буквы, а есть - цифры".
"Но не это ключевое. Очень важным является развитие языка и речи. Это номер два проблема по уровню задержки развития сейчас... Мамы сейчас меньше с детьми общаются, дети позже идут в садик. Дети боятся из-за обстрелов... А в саду есть речевые терапевты, логопеды, есть раннее вмешательство", - объяснила заместитель министра.
Она отметила: "ничто так не развивает ребенка, как общение с ним". Ни одно развивающее видео - не заменит ребенку общения.
"Первые годы жизни критически важны для развития ребенка. И детсад для этого - крайне необходим", - подчеркнула специалист.
По словам Коноваловой, в Украине отдавать ребенка в детский сад - не обязательно.
"У нас есть обязательное образование для ребенка с 5 лет. Но оно может быть по семейной форме", - отметила заместитель министра.
Она объяснила, что родители обязаны предоставить ребенку образование по государственному стандарту.
"Если они не хотят отдавать ребенка в садик, то это - обязанность родителей. И только с 5 лет. До 5 лет - вообще нет обязательного дошкольного образования", - добавила специалист.
На вопрос "зачислят ли ребенка в школу, если он не ходил в детсад", Коновалова ответила утвердительно.
"Конечно. Ребенок обязан зачислиться в школу, независимо от того, где он до этого был", - сообщила представительница правительства.
Она добавила, что "не зачислить ребенка в школу - невозможно".
"Даже если он где-то "потерялся" и соцслужбы "нашли" его, скажем, в 13 лет... Даже тогда его не могут не взять в школу на обучение. Базовое среднее образование у нас является обязательным", - подчеркнула эксперт.
