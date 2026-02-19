Чи вимагають від України відремонтувати нафтопровід "Дружба": у ЄС поставили крапку

Євросоюз не висував Україні якихось вимог або дедлайнів для ремонту нафтопроводу "Дружба", яким Угорщина і Словаччина отримують нафту з Росії.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила спікер Єврокомісії Анна-Кайса Ітконнен.
Читайте також: "Схожі на наркоманів": у МЗС відповіли на закиди Орбана і Фіцо про нафту з Росії
Вона зазначила, що Єврокомісія перебуває в контакті з владою України, Словаччини та Угорщини, щоб отримати ясність у питанні термінів ремонту нафтопроводу.
"Ми не штовхаємо, не тиснемо і не визначаємо для України жодних дедлайнів", - сказала Ітконнен.
Речниця ЄК зазначила, що Росія стратегічно і систематично знищувала українську енергетичну інфраструктуру. Водночас Україна за допомогою від Євросоюзу докладає надзвичайних зусиль для того, щоб забезпечити лікарні та будинки теплом, а також дати можливість промисловості продовжувати роботу.
Варто зауважити, що раніше про тиск на Україну з боку Євросоюзу в питанні ремонту нафтопроводу "Дружба" писало видання Sky News. За його даними, в ЄС хотіли, щоб українські чиновники надали їм терміни ремонту трубопроводу.
Нагадаємо, 27 січня російські окупанти вдарили по енергетичному об'єкту у Львівській області. Згідно з чутками, росіяни могли атакувати нафтопровід, яким російська нафта постачається в Угорщину та Словаччину. Офіційно ця інформація не підтверджувалася.
При цьому пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу, що Угорщина не зробила жодної заяви про те, що Росія пошкодила нафтопровід "Дружба".
Водночас у Будапешті почали звинувачувати Україну у відмові ремонтувати "Дружбу" з політичних причин. На цьому тлі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив, що його країна припиняє постачання дизельного пального в Україну.