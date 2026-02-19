Требуют ли от Украины отремонтировать нефтепровод "Дружба": в ЕС поставили точку

Евросоюз не выдвигал Украине каких-либо требований или дедлайнов для ремонта нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают нефть из России.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен.
Читайте также: "Похожи на наркоманов": в МИД ответили на упреки Орбана и Фицо о нефти из России
Она отметила, что Еврокомиссия находится в контакте с властями Украины, Словакии и Венгрии, чтобы получить ясность в вопросе сроков ремонта нефтепровода.
"Мы не толкаем, не давим и не определяем для Украины никаких дедлайнов", - сказала Итконнен.
Спикер ЕК отметила, что Россия стратегически и систематически уничтожала украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время Украина с помощью от Евросоюза прилагает чрезвычайные усилия для того, чтобы обеспечить больницы и дома теплом, а также дать возможность промышленности продолжать работу.
Стоит заметить, что ранее о давлении на Украину со стороны Евросоюза в вопросе ремонта нефтепровода "Дружба" писало издание Sky News. По его данным, в ЕС хотели, чтобы украинские чиновники предоставили им сроки ремонта трубопровода.
Напомним, 27 января российские оккупанты ударили по энергетическому объекту во Львовской области. Согласно слухам, россияне могли атаковать нефтепровод, по которому российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию. Официально эта информация не подтверждалась.
При этом позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание, что Венгрия не сделала ни единого заявления о том, что Россия повредила нефтепровод "Дружба".
В то же время в Будапеште начали обвинять Украину в отказе ремонтировать "Дружбу" по политическим причинам. На этом фоне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину.