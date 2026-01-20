Чи відправить Україна війська в Гренландію: відповідь Зеленського

Він наголосив, що всі українські військові під час повномасштабної війни перебувають на фронті, і питання війська на сьогодні є дефіцитним.

"У нас з Метте (Фредеріксен, прем'єрка Данії, - ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталась. Я думаю, тому що всі розуміють, що Україна не в НАТО. Нас не беруть в НАТО. Все це зрозуміло", - йдеться у заяві президента.

Розфокус під час війни в Україні

Зеленський також зауважив, що стурбований розфокусом під час повномасштабної війни в Україні.

"Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас - повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема", - сказав він.

Він підкреслив, що поважає Данію, її суверенітет і територіальну цілісність.

"Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме "почула", в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться. І дуже вірю, що не буде якихось великих загроз", - зазначив президент України.