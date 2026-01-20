RU

Отправит ли Украина войска в Гренландию: ответ Зеленского

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Дания не обращалась к Украине с просьбой отправить военных в Гренландию. Кроме того, сейчас вопрос войска в стране является дефицитным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что все украинские военные во время полномасштабной войны находятся на фронте, и вопрос войска на сегодня является дефицитным.

"У нас с Метте (Фредериксен, премьер Дании, - ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась. Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО. Нас не берут в НАТО. Все это понятно", - говорится в заявлении президента.

Расфокус во время войны в Украине

Зеленский также отметил, что обеспокоен расфокусом во время полномасштабной войны в Украине.

"Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас - полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, и у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет", - сказал он.

Он подчеркнул, что уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.

"Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно "услышала", в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет. И очень верю, что не будет каких-то больших угроз", - отметил президент Украины.

 

Трамп и Гренландия

Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений Дональда Трампа о намерении США приобрести остров за 700 млрд долларов.

Американский лидер обосновывает это стратегической необходимостью, утверждая, что Дания не способна защитить регион от "окружения" флотами России и Китая.

Из-за отказа европейских союзников поддержать эту инициативу, Трамп объявил о введении пошлин. В частности, с 1 февраля ставка на товары из восьми стран НАТО (в частности Британии, Германии и Франции) составит 10%, а с 1 июня вырастет до 25%.

В ответ на давление Вашингтона Дания усилила свой военный контингент на острове и направила туда главнокомандующего.

В то же время Евросовет созвал внеочередной саммит для координации оборонной и экономической позиции союзников в Арктике.

