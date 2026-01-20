Отправит ли Украина войска в Гренландию: ответ Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Дания не обращалась к Украине с просьбой отправить военных в Гренландию. Кроме того, сейчас вопрос войска в стране является дефицитным.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что все украинские военные во время полномасштабной войны находятся на фронте, и вопрос войска на сегодня является дефицитным.

"У нас с Метте (Фредериксен, премьер Дании, - ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась. Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО. Нас не берут в НАТО. Все это понятно", - говорится в заявлении президента.

Расфокус во время войны в Украине

Зеленский также отметил, что обеспокоен расфокусом во время полномасштабной войны в Украине.

"Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас - полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, и у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет", - сказал он.

Он подчеркнул, что уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.

"Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно "услышала", в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет. И очень верю, что не будет каких-то больших угроз", - отметил президент Украины.