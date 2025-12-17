ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чи відправить Італія своїх військових в Україну? Мелоні дала остаточну відповідь

Італія, Середа 17 грудня 2025 21:31
UA EN RU
Чи відправить Італія своїх військових в Україну? Мелоні дала остаточну відповідь Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Італійська прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що Італія не направлятиме війська в Україну, але продовжуватиме політичну та військову підтримку Києва і тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Вона наголосила, що позиція Італії визначається чітким обмеженням: продовження підтримки України без залучення італійських військ на українську територію.

"Я повторюю: Італія не буде відправляти війська в Україну", - підкреслила Мелоні.

Італійський прем'єр зробила цю заяву з одночасним запевненням у безперервності політики, заявивши, що Італія "не покине Україну в цей найделікатніший момент".

Видання зауважує, що ця позиція відповідає позиції Мелоні протягом усього 2025 року. Вона неодноразово відхиляла пропозиції Франції та Британії щодо розгортання європейських військ, називаючи їх "складними у реалізації та сумнівними в ефективності".

Натомість італійські чиновники віддають перевагу зовнішньому моніторингу, навчанню українських військ за межами України та інституційним гарантіям без постійної присутності військ.

Нагадаємо, Мелоні повідомила, що Італія підтримує використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Водночас вона наголосила, що це має бути зроблено "на міцній правовій основі".

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки, які є аналогом 5 статті Північноатлантичного договору. Politico з посиланням на джерела написало про те, що така пропозиція дійсна, тільки якщо домовленість узгодять до Різдва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Італія Війна в Україні
Новини
Відключення зберігаються: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 18 грудня
Відключення зберігаються: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 18 грудня
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі