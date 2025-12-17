Чи відправить Італія своїх військових в Україну? Мелоні дала остаточну відповідь

Італійська прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що Італія не направлятиме війська в Україну, але продовжуватиме політичну та військову підтримку Києва і тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Вона наголосила, що позиція Італії визначається чітким обмеженням: продовження підтримки України без залучення італійських військ на українську територію.

"Я повторюю: Італія не буде відправляти війська в Україну", - підкреслила Мелоні.

Італійський прем'єр зробила цю заяву з одночасним запевненням у безперервності політики, заявивши, що Італія "не покине Україну в цей найделікатніший момент".

Видання зауважує, що ця позиція відповідає позиції Мелоні протягом усього 2025 року. Вона неодноразово відхиляла пропозиції Франції та Британії щодо розгортання європейських військ, називаючи їх "складними у реалізації та сумнівними в ефективності".

Натомість італійські чиновники віддають перевагу зовнішньому моніторингу, навчанню українських військ за межами України та інституційним гарантіям без постійної присутності військ.