Отправит ли Италия своих военных в Украину? Мелони дала окончательный ответ

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что Италия не будет направлять войска в Украину, но будет продолжать политическую и военную поддержку Киева и давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Она подчеркнула, что позиция Италии определяется четким ограничением: продолжение поддержки Украины без привлечения итальянских войск на украинскую территорию.

"Я повторяю: Италия не будет отправлять войска в Украину", - подчеркнула Мелони.

Итальянский премьер сделала это заявление с одновременным заверением в непрерывности политики, заявив, что Италия "не покинет Украину в самый деликатный момент".

Издание отмечает, что эта позиция соответствует позиции Мелони в течение всего 2025 года. Она неоднократно отклоняла предложения Франции и Великобритании по развертыванию европейских войск, называя их "сложными в реализации и сомнительными в эффективности".

Вместо этого итальянские чиновники отдают предпочтение внешнему мониторингу, обучению украинских войск за пределами Украины и институциональным гарантиям без постоянного присутствия войск.