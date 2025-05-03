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"Є гарячі голови": Зеленський про готовність деяких країн відправити війська до України

Субота 03 травня 2025 13:15
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"Є гарячі голови": Зеленський про готовність деяких країн відправити війська до України Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Зеленський заявив, що деякі країни готові відправити свої війська в Україну, хоча це стане можливим лише після завершення війни. Президент також зазначив, що є "гарячі голови", які прагнуть діяти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Зеленський заявив, що прибуття іноземного військового контингенту до України можливе лише після завершення війни.

"Все одно, все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, щоб їх втягнули у військові дії - ніхто ризикувати не буде. Або, якщо ніхто, то більшість", - зазначив президент.

Зеленський також вказав на існування так званої "коалкіції рішучих", серед учасників якої є "гарячі голови", готові відправити свої військові контингенти до України.

Однак він підкреслив, що навіть у цьому випадку важливо, щоб припинення вогню стало першим кроком для продовження дипломатичних дій.

"Ми дуже підтримуємо це", - сказав він, говорячи про готовність окремих країн до участі у військових діях.

Проте, за словами президента, без припинення вогню важко говорити про подальші кроки.

Миротворчої місії

Останніми тижнями країни Європи та США обговорюють можливість відправки миротворців в Україну як частину гарантій безпеки.

Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента", у коментарі РБК-Україна висловив думку, що Росія може відмовитися від такого формату, якщо в складі миротворчих сил будуть європейські військові.

Тим часом, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що європейські країни повинні взяти на себе лідерство в цьому питанні і відправити своїх миротворців в Україну. Однак сам Трамп не планує залучати американські війська до цього процесу.

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