Французькі та британські війська будуть серед перших в Україні, - Зеленський
Французькі та британські війська прибудуть до України серед перших. Вони головні представники європейського континенту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.
Зеленський заявив, що французькі та британські війська будуть серед перших, хто прибуде в Україну.
За його словами, ці країни є головними представниками європейського континенту.
Президент також уточнив, що наразі не може розповісти, коли саме контингент цих країн приїде, а також в якій кількості, оскільки це порушує наявні домовленості з партнерами.
"Я впевнений, абсолютно, що (французькі та британські війська, ред.) будуть серед перших", - підкреслив президент.
Розміщення військового контингенту в Україні
Зауважимо, що сьогодні, 4 квітня, у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". У діалозі брав участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що цього року вже відбулося кілька зустрічей коаліції. Жодних конкретних рішень поки що ухвалено не було. Однак детальніше про зустріч, що пройшла сьогодні в Києві можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
РБК-Україна також писало, що Зеленський своєю чергою теж поділився деталями того, як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві.
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