Французькі та британські війська будуть серед перших в Україні, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон (Getty Images)

Французькі та британські війська прибудуть до України серед перших. Вони головні представники європейського континенту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.

Зеленський заявив, що французькі та британські війська будуть серед перших, хто прибуде в Україну. За його словами, ці країни є головними представниками європейського континенту. Президент також уточнив, що наразі не може розповісти, коли саме контингент цих країн приїде, а також в якій кількості, оскільки це порушує наявні домовленості з партнерами. "Я впевнений, абсолютно, що (французькі та британські війська, ред.) будуть серед перших", - підкреслив президент.