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Французькі та британські війська будуть серед перших в Україні, - Зеленський

Україна, П'ятниця 04 квітня 2025 23:22
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Французькі та британські війська будуть серед перших в Україні, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французькі та британські війська прибудуть до України серед перших. Вони головні представники європейського континенту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.

Зеленський заявив, що французькі та британські війська будуть серед перших, хто прибуде в Україну.

За його словами, ці країни є головними представниками європейського континенту.

Президент також уточнив, що наразі не може розповісти, коли саме контингент цих країн приїде, а також в якій кількості, оскільки це порушує наявні домовленості з партнерами.

"Я впевнений, абсолютно, що (французькі та британські війська, ред.) будуть серед перших", - підкреслив президент.

Розміщення військового контингенту в Україні

Зауважимо, що сьогодні, 4 квітня, у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". У діалозі брав участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що цього року вже відбулося кілька зустрічей коаліції. Жодних конкретних рішень поки що ухвалено не було. Однак детальніше про зустріч, що пройшла сьогодні в Києві можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також писало, що Зеленський своєю чергою теж поділився деталями того, як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві.

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