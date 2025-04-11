Британія розглядає відправку військових в Україну на 5 років, - The Telegraph

Велика Британія може розмістити війська в Україні терміном до п'яти років. Це один із варіантів, які обговорюють західні союзники.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними британського видання, офіційний Лондон розглядає можливість розміщення військ Сполученого Королівства в Україні терміном на 5 років. Планується, що таке розгортання має допомогти навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новій військовій агресії з боку РФ.

Підчас дискусій між Британією та Францією щодо "коаліції рішучих" було порушено питання поетапного виходу контингенту.

Як пише The Telegraph, відповідно до плану "одного з низки варіантів на столі", очолювані Європою військові сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості, та дати українській стороні "такий необхідний перепочинок".

Також зазначається, що можливість того, що російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати західні сили в Україні на тлі актуального становища власної армії та її спроможностей, французькі військові планувальники вважають "дуже малоймовірною".

Відповідно до плану, "сили заспокоєння" під керівництвом Франції та Британії також можуть допомогти захистити небо і моря України.

При цьому зауважується, що головною метою розгортання був би негайний початок допомоги у навчанні та відновленні ЗСУ для стримування потенційної наступної російської атаки.

Пізніше західний контингент має виходити з України поетапно, а останні війська можуть вийти приблизно через п'ять років, йдеться в публікації The Telegraph.

Тут варто додати, що керівники британської, данської та німецької розвідок вважають, що Путін може бути готовий до нової атаки уже через 5 років.

Британське видання також нагадало заяву прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера у березні, що "значна кількість" країн готова надати миротворчі війська в Україну в разі мирної угоди з Росією.

Питання щодо відправки військового контингенту Заходу в Україну

Нагадаємо, 4 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.

Також зазначимо, того дня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн Європи і не лише, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

Мета коаліції - зміцнення європейської підтримки України, створення основ для мирного врегулювання та участь союзників у цьому процесі на тлі нестабільної політики США щодо українського питання. Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

5 квітня президент Зеленський висловився про іноземний контингент в Україні, та заявив про "відчутний прогрес" у цьому питанні.

10 квітня AFP повідомило, що Європейські міністри оборони провели нові переговори щодо потенційного розгортання військ в Україні. Вже приблизно шість країн погодились надіслати своїх солдатів на територію України.