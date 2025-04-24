Британія не відправить війська до України, але допоможе ЗСУ іншим шляхом, - The Times

Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових в Україну. Однак бійці Збройних сил України не лишаться без допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За даними видання, Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправити тисячі військових в Україну через високі ризики, пов'язані з такою операцією, особливо на фоні можливості розширення конфлікту у випадку зриву перемир'я України з Росією.

За даними анонімних джерел видання, Британія та Європа більше не матимуть наземних сил, які охоронятимуть ключові міста, порти та атомні електростанції для забезпечення миру.

Як повідомляється, Захід змінюючи підхід до військової допомоги Україні, намагається призвести до того, що Москва перемістить свої червоні лінії для досягнення мирної угоди.

Натомість, як пише The Times, увага у зобов’язаннях щодо безпеки України буде зосереджена на відновленні та переозброєнні української армії, із захистом з повітря та моря.

Британія і Франція можуть відправити військових інструкторів на захід України як форму підтримки. Хоча ці інструктори не будуть розташовані поблизу передової чи діяти як стримувальна сила, їх основна увага зосередиться на відновленні й переозброєнні української армії.

Видання зазначає, що дані інструктори будуть забезпечені авіацією, яка захищатиме повітряний простір України та забезпечуватиме повітряне прикриття західних військ на землі.

Відповідно до найімовірніших планів, які розглядаються, Туреччина відіграватиме свою роль в морі.

Поставки озброєння Україні

Як пише видання, зброя з Британії та Європи продовжуватиме надходити, тому Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди.