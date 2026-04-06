Чи відключатимуть у вівторок світло за графіками? В "Укренерго" дали прогноз

У вівторок, 7 квітня, в усіх областях України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Завтра графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 07:00 до 11:00.

Причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.

"Укренерго" також закликало всіх українців ощадливо користуватись електроенергією.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились сотні тисяч абонентів у двох регіонах.

Крім того, вчора російські окупанти вдарили по енергетичному об’єкту в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 20 тисяч родин.

Ситуація в енергосистемі України

Починаючи з осені 2025 року РФ відновила регулярні атаки на енергетику України. Інтенсивніші обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок цих подій міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.