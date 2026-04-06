Чи відключатимуть у вівторок світло за графіками? В "Укренерго" дали прогноз

19:26 06.04.2026 Пн
Обмеження 7 квітня діятимуть лише кілька годин
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: українців попередили про графіки відключень (Getty Images)

У вівторок, 7 квітня, в усіх областях України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: По Україні вимикають світло: де графіки, а де - екстрено

Завтра графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 07:00 до 11:00.

Причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.

"Укренерго" також закликало всіх українців ощадливо користуватись електроенергією.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились сотні тисяч абонентів у двох регіонах.

Крім того, вчора російські окупанти вдарили по енергетичному об’єкту в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 20 тисяч родин.

Ситуація в енергосистемі України

Починаючи з осені 2025 року РФ відновила регулярні атаки на енергетику України. Інтенсивніші обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок цих подій міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Тоді навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна раніше писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент