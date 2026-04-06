По Україні вимикають світло: де графіки, а де - екстрено

15:35 06.04.2026 Пн
2 хв
Графіки погодинних відключень світла не діють у столиці
aimg Ірина Глухова
Фото: в Україні почали вимикати світло(Getty Images)

У Києві та низці регіонів сьогодні вдень, 6 квітня, запровадили екстрені відключення електроенергії. У Черкаській області ввели графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго та ДТЕК у Telegram.

Читайте також: Без світла Славутич і не тільки. У двох регіонах масштабні знеструмлення після удару РФ

Екстрені відключення у Києві

"Київ: за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії наголошують, що оперативно інформуватимуть про будь-які зміни.

Зі свого боку гендиректор Yasno Сергій Коваленко підтвердив, що в Києві діють екстрені відключення, але не розкрив деталей.

Ситуація в регіонах

Крім столиці, обмеження електропостачання запровадили і в інших регіонах.

Зокрема, у Житомирській області ввели аварійні відключення.

За даними місцевого обленерго, рішення ухвалили після команди диспетчерського центру "Укренерго". Жителів закликали вимкнути з розеток чутливу техніку, щоб уникнути пошкоджень.

У Черкаській області через наслідки попередніх масованих атак РФ діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Зокрема, електроенергію вимикатимуть у такі години:

  • 18:00 - 20:00
  • 20:00 - 22:00
  • 22:00 - 23:00

Енергетики пояснюють, що такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та мінімізації наслідків російських обстрілів.

Водночас в "Укренерго" уточнили, що через складну ситуацію, спричинену атаками РФ, у кількох регіонах України вже застосовано аварійні відключення електроенергії.

Після стабілізації ситуації їх планують замінити на прогнозовані графіки погодинних відключень.

Українців закликають стежити за повідомленнями обленерго у своїх регіонах та ощадливо споживати електроенергію, якщо вона наразі є.

Атаки РФ на енергообʼєкти 6 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились сотні тисяч абонентів у двох регіонах.

Крім того, в ніч на 6 квітня війська РФ вдарили по енергетичному об’єкту в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 20 тисяч родин.

Київ Укренерго Відключеня світла Блекаут
Новини
Терор без упину: чому РФ щодня атакує Харків та чи змінює тактику обстрілів
Терор без упину: чому РФ щодня атакує Харків та чи змінює тактику обстрілів
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла