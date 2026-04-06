По Україні вимикають світло: де графіки, а де - екстрено
У Києві та низці регіонів сьогодні вдень, 6 квітня, запровадили екстрені відключення електроенергії. У Черкаській області ввели графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго та ДТЕК у Telegram.
Екстрені відключення у Києві
"Київ: за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні ДТЕК.
У компанії наголошують, що оперативно інформуватимуть про будь-які зміни.
Зі свого боку гендиректор Yasno Сергій Коваленко підтвердив, що в Києві діють екстрені відключення, але не розкрив деталей.
Ситуація в регіонах
Крім столиці, обмеження електропостачання запровадили і в інших регіонах.
Зокрема, у Житомирській області ввели аварійні відключення.
За даними місцевого обленерго, рішення ухвалили після команди диспетчерського центру "Укренерго". Жителів закликали вимкнути з розеток чутливу техніку, щоб уникнути пошкоджень.
У Черкаській області через наслідки попередніх масованих атак РФ діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Зокрема, електроенергію вимикатимуть у такі години:
- 18:00 - 20:00
- 20:00 - 22:00
- 22:00 - 23:00
Енергетики пояснюють, що такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та мінімізації наслідків російських обстрілів.
Водночас в "Укренерго" уточнили, що через складну ситуацію, спричинену атаками РФ, у кількох регіонах України вже застосовано аварійні відключення електроенергії.
Після стабілізації ситуації їх планують замінити на прогнозовані графіки погодинних відключень.
Українців закликають стежити за повідомленнями обленерго у своїх регіонах та ощадливо споживати електроенергію, якщо вона наразі є.
Атаки РФ на енергообʼєкти 6 квітня
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились сотні тисяч абонентів у двох регіонах.
Крім того, в ніч на 6 квітня війська РФ вдарили по енергетичному об’єкту в Одеській області. Через це без світла залишилися майже 20 тисяч родин.