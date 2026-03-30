ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Чи відключатимуть світло за графіками 31 березня: що кажуть в "Укренерго"

21:43 30.03.2026 Пн
2 хв
У компанії дали позитивний прогноз
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: в Україні 31 березня не очікуються відключення світла (Getty Images)

В Україні у вівторок, 31 березня, не очікується застосування графіків погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці через російські удари по Україні

"Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження споживання не планується", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" звернулися до українців із закликом обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

До слова, раніше українські ЗМІ з посиланням на експерта повідомляли про те, що 31 березня в Україні нібито можуть відключати світло. Це "пов'язано з дощами і виведенням у плановий ремонт двох атомних енергоблоків".

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зауважити, що після серії російських ударів по енергетичних об'єктах ситуація в Україні залишається важкою. Тимчасове послаблення обмежень відбулося разом із потеплінням, оскільки українці стали рідше користуватися потужними електроприладами на кшталт обігрівачів.

Рівень генерації електроенергії внаслідок російських ударів значно просів.

Згідно з прогнозом директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, який він озвучив у коментарі РБК-Україна, графіки можуть перестати застосовувати до травня-червня. Потім у липні-серпні, коли буде пік споживання через спеку, заходи обмеження споживання можуть повернути.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Вимкнення світла
Новини
Аналітика
