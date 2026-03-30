Будут ли отключать свет по графикам 31 марта: что говорят в "Укрэнерго"

21:43 30.03.2026 Пн
2 мин
В компании дали положительный прогноз
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 31 марта не ожидаются отключения света (Getty Images)

В Украине во вторник, 31 марта, не ожидается применение графиков почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике из-за российских ударов по Украине

"Завтра, во вторник, применение мер ограничения потребления не планируется", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с призывом ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

К слову, ранее украинские СМИ со ссылкой на эксперта сообщали о том, что 31 марта в Украине якобы могут отключать свет. Это "связано с дождями и выводом в плановый ремонт двух атомных энергоблоков".

Ситуация со светом в Украине

Стоит заметить, что после серии российских ударов по энергетическим объектам ситуация в Украине остается тяжелой. Временное ослабление ограничений произошло вместе с потеплением, поскольку украинцы стали реже пользоваться мощными электроприборами по типу обогревателей.

Уровень генерации электроэнергии в результате российских ударов значительно просел.

Согласно прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, который он озвучил в комментарии РБК-Украина, графики могут перестать применять до мая-июня. Затем в июле-августе, когда будет пик потребления из-за жары, меры ограничения потребления могут вернуть.

