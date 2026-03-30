Будут ли отключать свет по графикам 31 марта: что говорят в "Укрэнерго"

В Украине во вторник, 31 марта, не ожидается применение графиков почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

"Завтра, во вторник, применение мер ограничения потребления не планируется", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с призывом ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

К слову, ранее украинские СМИ со ссылкой на эксперта сообщали о том, что 31 марта в Украине якобы могут отключать свет. Это "связано с дождями и выводом в плановый ремонт двух атомных энергоблоков".

Ситуация со светом в Украине

Стоит заметить, что после серии российских ударов по энергетическим объектам ситуация в Украине остается тяжелой. Временное ослабление ограничений произошло вместе с потеплением, поскольку украинцы стали реже пользоваться мощными электроприборами по типу обогревателей.